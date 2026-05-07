بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية

بحث رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم في أبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

ومن جانبه، جدد رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدًا تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها.

ونقل رئيس مجلس الوزراء القطري إلى رئيس دولة الإمارات تحيات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمّله الرئيس الإماراتي تحياته إلى أمير دولة قطر، وتمنياته لقطر وشعبها الشقيق مزيدًا من النماء والتطور.