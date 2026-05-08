ضبط شقيقين تاجرا في مخدر الآيس والحشيش بمدينة الخارجة بالوادي الجديد

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الجمعة، شقيقين توأمًا، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة الخارجة، عقب تحريات أمنية أكدت حيازتهما كميات من مخدر الآيس ومخدر الحشيش.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات إلى وحدة مباحث قسم الخارجة، حول نشاط شقيقين توأم في الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة أرض السلام في مدينة الخارجة.

وحسب المعلومات الأولية، جرى تشكيل فرق بحثية لفحص البلاغ والتحقق من صحة التحريات، حيث أكدت التحريات مزاولة المتهمين لنشاط غير مشروع في ترويج مخدر الآيس ومخدر الحشيش داخل نطاق مدينة الخارجة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استخراج إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وإعداد مأمورية أمنية بقيادة النقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد النجار، معاون مباحث القسم.

وأسفرت المأمورية عن ضبط الشقيقين التوأم، وبحوزتهما 200 جرام من مخدر الآيس، و150 جرامًا من مخدر الحشيش، وبمواجهتهما بالمضبوطات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى تحريز مخدر الآيس ومخدر الحشيش، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال فحص ملابسات الواقعة ودور المتهمين في الاتهامات المنسوبة إليهما بمدينة الخارجة.