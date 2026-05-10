غداً .. بدء تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم الأحد ، بدء تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي في مختلف المدارس غدا الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، طبقا للجداول المحددة للامتحانات.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الإبتدائي ستبدأ اعتبارا من غد، وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف أن غدا ستكون التقييمات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبعد غد الثلاثاء ستكون التقييمات فى مادة اللغة الإنجليزية، وستكون التقييمات يوم الأربعاء فى مادتي الرياضيات والمستوي الرفيع.

وأشار وكيل الوزارة أن تقييمات الصفين الأول والثاني الإبتدائي من خلال معلم المادة داخل الفصل، وتحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، ويكون بهذه التقييمات نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخرى يقوم الطالب بحلها على السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرة التلميذ على القراءة والكتابة، وتدريب التلاميذ على الامتحان استعدادا لمرحلة لاحقة بعد صعوده للصفوف العليا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الإبتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الثاني، موضحة أن نتيجة الصف الأول والثاني الإبتدائي تعتمد على أن يجتاز التلميذ التقييم المبدئي والنهائي، ويحقق نسبة حضور 60% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور، ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.