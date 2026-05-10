صناعة أشباه الموصلات تشهد “ارتفاعًا هائلًا” وتضيف 3.8 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية

شهدت صناعة أشباه الموصلات العالمية موجة صعود قوية أضافت نحو 3.8 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية خلال الأسابيع الستة الماضية، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.



وأوضح التقرير أن المكاسب لم تعد تقتصر على الرقائق المتخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل امتدت إلى المعالجات التقليدية ورقائق الذاكرة، في ظل توسع الشركات التقنية الكبرى في سباق تعزيز قدراتها الحاسوبية.



وقفز سهم "إنتل" بنحو 239% منذ بداية العام، مسجلًا أول مستوى قياسي له منذ 26 عامًا، فيما ارتفع سهم “سانديسك” بنسبة 558%، بينما سجل مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي “PHLX” أفضل أداء له خلال ستة أسابيع منذ ذروة فقاعة شركات الإنترنت في مطلع الألفية.



وأشار التقرير إلى أن الطلب “الذي لا يشبع” من شركات الذكاء الاصطناعي على القدرة الحاسوبية، خاصة مع انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على مدار الساعة، أدى إلى سباق واسع بين أكبر شركات التكنولوجيا عالميًا للاستحواذ على الموارد والقدرات الإنتاجية.



ونقل التقرير عن جوناثان كوفسكي، مدير المحافظ الاستثمارية في “جانوس هندرسون”، قوله إن هذه الطفرة خلقت “أرباحًا استثنائية للمصنعين”، مضيفًا أن المكاسب الحالية تستند إلى نمو حقيقي في الأرباح، بخلاف فقاعة شركات الإنترنت السابقة.



وتوقع التقرير أن تحقق شركة “مايكرون تكنولوجي” أرباحًا تشغيلية تبلغ 77 مليار دولار هذا العام، مقارنة بخسائر تكبدتها في عام 2023، مدفوعة باستمرار تفوق الطلب على رقائق الذاكرة على المعروض المتاح.



ورغم الارتفاعات الحادة، يرى بعض المحللين أن تقييمات الشركات لا تزال مدعومة بالنمو القوي للأرباح.



وقالت دينيس تشيشولم، مديرة استراتيجية الأسواق الكمية في “فيديليتي إنفستمنتس”، إن “الاستثنائي حاليًا هو قوة نمو الأرباح”.

في المقابل، حذر بعض المستثمرين من تكرار سيناريوهات الطفرات السابقة والانهيارات اللاحقة. ووصف المستثمر المعروف بيتر فاينبرج المكاسب الأخيرة بأنها “سريالية إلى حد ما”، بينما أشار ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في “إنتراكتيف بروكرز”، إلى أن وتيرة الصعود الحالية تعد من أكثر التحركات قوة التي شهدها في الأسواق.

