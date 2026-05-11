قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر
الرئيس السيسي يصل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا
مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل
الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا – فرنسا
أمام أولادها.. المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته خنقا في المنوفية
الإسكان: إعادة فتح باب تلقي التظلمات على شقق سكن لكل المصريين7حتى 18 مايو
مفاجأة سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن قبل عيد الأضحى.. فيديو
المنشاوي تتابع مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أبرز الملفات
تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض
تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون
ضبط المتهم بالتعدى بالضرب على فتاة بالضرب وصدم سيارتها بالجيزة
هرمز والحصار والعقوبات.. 3 مطالب إيرانية أغضبت ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة داخل فيلا بالشروق للمفتي

متهمة
متهمة
رامي المهدي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، احالة  قاتلة أطفالها الثلاثة في الشروق للمفتي.

استعرض ممثل النيابة العامة أمام المحكمة كواليس الجريمة التي شهدتها مدينة الشروق، مؤكدًا أن المتهمة مرت بمراحل حياتية قاسية، بدأت بظروف أسرية صعبة، ثم دراسة بكلية الحقوق حتى الفرقة الثانية، قبل أن تتزوج وتنجب ثلاثة أطفال، وتنتهي حياتها الزوجية بالانفصال، لتتحمل بمفردها أعباء إعالة أبنائها وسط ضائقة مالية خانقة.

وطالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، كما أشار ممثل النيابة إلى أن المتهمة، ومع تزايد الأزمات التي أحاطت بها، بدأت تتبنى أفكارًا مأساوية، إذ ظنت أن التخلص من أطفالها سيكون – من وجهة نظرها – مخرجًا لهم من قسوة الحياة وضيق الحال، رغم أنها كانت تستعد للسفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح ممثل النيابة أن المتهمة انفصلت عن زوجها بعد زواج استمر منذ عام 2014، بعدما طلبت الطلاق في عام 2020، وحصلت على حضانة الأطفال. 

ووفقًا لما ورد بتحقيقات النيابة، واجهت المتهمة أوضاعًا مالية متدهورة وضغوطًا معيشية متصاعدة، تزامنت مع عجزها عن توفير احتياجات أبنائها واستكمال مسيرتهم التعليمية، وهو ما اعتبرته النيابة الدافع الذي قادها إلى ارتكاب الجريمة.

وأكدت النيابة في مرافعتها أن الجريمة جاءت بعد تفكير وتدبير مسبق، مشيرة إلى أن نية القتل بدأت تتشكل لدى المتهمة منذ سبتمبر 2024، قبل أن تنتقل من مرحلة التفكير إلى الإعداد والتنفيذ.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهمة — بحسب أوراق القضية — قامت بتجهيز أداة استخدمتها في ارتكاب الواقعة، بعدما أعدّت قطعة قماش وهيأتها بطريقة تمكنها من إحكام قبضتها أثناء تنفيذ الجريمة.

واختتم ممثل النيابة حديثه بالتأكيد على أن شقيقة المتهمة حاولت أكثر من مرة إثناءها عن تلك الأفكار وتحذيرها من المضي في هذا الطريق، إلا أنها، وفقًا لما جاء في التحقيقات، أصرت على تنفيذ ما خططت له مسبقًا.

 وأضافت النيابة أن تلك الأفكار تحولت إلى جريمة مكتملة الأركان، بعدما أقدمت المتهمة على خنق أطفالها الثلاثة «ميرا، وطه، ومصطفى» داخل مسكنهم بمدينة الشروق، واحدًا تلو الآخر، في مشهد مأساوي هز الرأي العام.

واختتم ممثل النيابة مرافعته بالإشارة إلى أن المتهمة، عقب تنفيذ جريمتها، تماسكت، ونظفت نفسها، ثم أجرت اتصالًا بالجهات الأمنية، وأقرت بما ارتكبته، لتتكشف لاحقًا أمام جهات التحقيق تفاصيل واحدة من أبشع الجرائم الأسرية.

القاهرة الجديدة الشروق محكمة جنايات القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة مع تامر عبد المنعم

تامر عبدالمنعم: افتتاح 5 مواقع جديدة لسينما الشعب

نسمة عبد العزيز

الماريمبا نسمة عبد العزيز على المكشوف بالأوبرا

انتصار

فيلمان ومسلسل.. انتصار تكشف لصدى البلد تفاصيل أعمالها القادمة

بالصور

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

الطعمية
الطعمية
الطعمية

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد