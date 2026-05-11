قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستأتي فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة إفريقيا إلى الأمام.. دعوات لإعادة هيكلة تسعير المخاطر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية بالقارة

قمة " إفريقيا
قمة " إفريقيا
أ ش أ

 دفع قادة أفارقة خلال قمة تستضيفها نيروبي بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحو إعادة النظر في آليات تسعير المخاطر في القارة، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات الحيوية، بحسب ما أفاد به وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي.
وشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووفود من أكثر من 30 دولة أفريقية في قمة "أفريقيا إلى الأمام"، التي يستضيفها الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما ضمت قائمة القادة المشاركين رؤساء أفارقة، وفق شبكة "سي إن بي سي أفريكا" اليوم /الإثنين/.
وقال موساليا مودافادى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بجمهورية كينيا، في تصريحات نقلتها «سي إن بي سي أفريكا» إن القمة تركز على إعادة تقييم نظرة الأسواق العالمية إلى أفريقيا، بما يمنع تحميل الدول الأفريقية كلفة اقتراض مرتفعة بسبب اعتبارها منطقة عالية المخاطر مقارنة بدول أخرى مماثلة.
وأضاف أن النزاعات الدولية، بما فيها الحرب في الشرق الأوسط، أظهرت أن المخاطر ليست حكرًا على أفريقيا، مشددًا على ضرورة مراجعة أساليب تقييم القارة ماليًا.
وتطالب الدول الأفريقية منذ سنوات بإعادة النظر في تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، معتبرة أنها تبالغ في تقدير المخاطر، الأمر الذي يرفع تكاليف الاقتراض ويحد من تدفق الاستثمارات، وفي المقابل، تؤكد وكالات مثل «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» أن تقييماتها تستند إلى معايير عالمية معلنة.
وأشار مودافادي إلى أن الاتحاد الأفريقي يعمل على إنشاء وكالة تصنيف ائتماني قارية، واصفًا الخطوة بأنها “محورية”، فيما توقع أن تسهم مشاركة مؤسسات مالية دولية وإقليمية، بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، في دعم جهود تطوير آليات تمويل أفضل للقارة الأفريقية وخلق فرص عمل جديدة.
وبدأت أعمال قمة فرنسا – إفريقيا التي تعقد تحت شعار "إفريقيا إلى الأمام" في العاصمة الكينية نيروبي اليوم / الاثنين /، ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء الدول الإفريقية وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي وقادة الأعمال والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لبحث سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين فرنسا والدول الإفريقية .
وافتتحت القمة - التي تستمر لمدة يومين - بمنتدى أعمال شارك فيه أكثر من 1500 من قادة الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والإفريقية، وتناول فرص الاستثمار، المبادرات المؤثرة في مجال الأعمال، والتعاون الناجح بين إفريقيا وفرنسا من خلال عرض مشاريع وابتكارات ومبادرات يقودها القطاع الخاص، علاوة على الاستثمارات الإفريقية بفرنسا .
كما تضمن المنتدى جلسات رئيسية ركزت على الشباب والقطاعات المولدة للوظائف، وقصص النجاح في مجال الأعمال إلى جانب عروض استثمارية، بما يعزز موقع إفريقيا كمركز عالمي ناشئ للابتكار والفرص، بالإضافة إلى جلسة حول مستقبل الرياضة الإفريقية .

قادة أفارقة نيروبي إيمانويل ماكرون النظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رداد: رصد المهن المطلوبة بأسواق العمل الخارجية.. والتدريب المهني عليها

الدمتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

سويلم: 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل

جانب من الفعاليات

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد مراكز أولى بمعرض التطبيقات الهندسية

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد