آخر ما قاله عبد الرحمن أبو زهرة قبل وفاته: كثرة قراءة القرآن سبب إتقاني اللغة العربية

وفي لقاء سابق، تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن علاقته باللغة العربية والقرآن الكريم، كاشفاً أن قراءته المستمرة للقرآن كانت السبب الرئيسي في إتقانه مخارج الحروف وأدائه اللغوي.

وقال: "أنا الحمد لله أدائي كويس في اللغة العربية، وده من قراءتي الكثيرة في القرآن الكريم بالأسلوب العلمي، المد واللين والإدغام، وكثرة قراءة القرآن هي السبب".

وختم الفنان الراحل: "أنا اللي علمت نفسي قراءة القرآن، وحماتي الله يرحمها كانت تعشق إنها تسمعني وأنا بارتل".

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة

رحل عن عالمنا مساء أمس، الاثنين، الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد صراع مع المرض، وبعد رحلة فنية طويلة أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال الخالدة التي صنعت له مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، ليبقى اسمه واحدًا من أبرز نجوم الفن المصري والعربي عبر الأجيال.