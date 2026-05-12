ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا.. مصطفى شعبان ينعى عبدالرحمن أبو زهرة

نعى الفنان مصطفي شعبان، الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وشارك الفنان مصطفى شعبان صورة جمعته بالراحل عبدالرحمن أبو زهرة عبر حسابه على "فيسبوك"، إذ كانت الصورة من كواليس مسلسل "العميل 1001" الذي شهد تعاونهما معا عام 2005.

وكتب مصطفي شعبان علي الصورة قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون

رحل عن عالمنا الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة تاركًا إرثًا فنيًا وإنسانيًا خالدًا رحم الله الفنان الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".



في لقاء تلفزيوني سابق جمع الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة بالإعلامي محمود سعد، استعاد الفنان محطات طويلة من رحلته الفنية والإنسانية، متحدثًا عن مشاعره تجاه مشواره الممتد لعقود داخل الوسط الفني، وما حققه من نجاحات تركت بصمة واضحة في تاريخ الدراما والسينما المصرية.

وخلال الحوار، عبّر الفنان القدير الراحل أبو زهرة عن حالة من الدهشة والتأمل في مسيرته، مؤكدًا أنه في بعض اللحظات كان يتوقف ليفكر في حجم ما وصل إليه من أعمال وتجارب، قائلاً بمعنى حديثه: “لم أكن أصدق أنني عشت كل هذا العمر، ووصلت إلى هذه المرحلة، وقدمت كل هذه الأعمال والحياة الفنية”، في إشارة إلى مشوار طويل مليء بالتحديات والإنجازات.

وأضاف خلال اللقاء أنه كان دائم الامتنان لكل مرحلة في حياته، سواء في بداياته أو خلال سنوات النجومية، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي بالنسبة له لم يكن الشهرة فقط، بل القدرة على الاستمرار وتقديم أعمال تظل عالقة في ذاكرة الجمهور.

وتحدث أبو زهرة أيضًا عن علاقته بالفن، معتبرًا أنه لم يكن مجرد مهنة، بل رحلة حياة كاملة عاشها بكل تفاصيلها، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي يظل متأثرًا بما يقدمه حتى آخر لحظة في حياته.

وقد لاقت هذه التصريحات تفاعلًا واسعًا عند إعادة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون كلمات تعكس حالة من الصدق الإنساني والفني، وتجسد رحلة فنان كبير استطاع أن يترك إرثًا فنيًا خالدًا في وجدان الجمهور العربي.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز رموز التمثيل في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي ما زالت تُعرض وتُناقش حتى اليوم



