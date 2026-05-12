نائب محافظ الوادي الجديد يفتتح مشروعات "آفاق" التنموية بمركز بلاط

أنابت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، محمد كجك نائب المحافظ، صباح اليوم، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التابعة لمؤسسة " آفاق " للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجانب الياباني بمركز بلاط.

وذلك بحضور "فوميو إيواي" سفير اليابان لدى مصر، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وحامد الشيخ رئيس المركز، ومحمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولفيف من القيادات الوزارية والتنفيذية وممثلي مؤسسة "آفاق" للتنمية الاجتماعية ، وذلك في إطار دعم مشروعات التمكين الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة على أرض المحافظة

وأشاد الوفد بمكونات المشروع الذي يضم مزرعه نخيل على مساحه 100 فدان، وثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة ووحدة التثليج السريع وورشة صيانة معدات ومشروع إنتاج حيواني وقاعة تدريب للعاملين بالمشروع ومعمل إنتاج الألبان وتدريب السيدات على مراحل التصنيع الذي تم تمويله من سفارة اليابان بتكلفة ٥٥ ألف دولار، وتستفيد منه ٢٥ سيدة من قرى مركزي بلاط والداخلة، حيث قاموا بتفقد مراحل التصنيع والإنتاج بالمشروع.

والتي تبدأ باستلام وفحص الألبان وقياس نسب الجودة والحموضة، وصولًا إلى إنتاج أصناف متنوعة من المنتجات مثل الزبادي والجبن وفق اشتراطات سلامة الغذاء ومعايير الجودة، مثمنين أوجه التعاون والشراكة المصرية اليابانية وتبادل الخبرات في دعم مشروعات التنمية المجتمعية والاقتصادية بالمحافظة.