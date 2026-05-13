أحمد دويدار عن هبوط الإسماعيلي: يوم صعب علينا جميعًا

أعرب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عن حزنه الشديد بعد هبوط النادي الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن ما حدث يمثل يومًا حزينًا لكل محبي كرة القدم المصرية.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: “زعلان جدًا على النادي الإسماعيلي، كان ليا الشرف ألعب يوم من الأيام في الإسماعيلي برازيل مصر.. يوم حزين علينا جميعًا، هبوط النادي الإسماعيلي”.

هبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة من وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء على ملعب إستاد السلام، ضمن الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري.

جاء هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الأدنى منذ 68 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1957-1958.

وتجمد رصيد الإسماعيلي بعد هذه الخسارة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير بجدول الترتيب، ويتبقى للإسماعيلي 3 مباريات فقط، علمًا بأنه يبتعد عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر (أول الناجين من الهبوط) بفارق 11 نقطة، ما يعني استحالة اللحاق به.

وكان الإسماعيلي قد جمع 11 نقطة فقط في المرحلة الأولى من الدوري، وأضاف إليها 8 نقاط فقط في المرحلة الثانية، ليتأكد هبوطه رسميًا للدرجة الثانية.

