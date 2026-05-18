قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر: المودة والرحمة أساس كل حكاية حب
كوبا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق تقرير يزعم وجود تهديد بطائرات مسيرة
ضربة إسرائيلية.. اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي و ابنته قرب بعلبك اللبنانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع الجاهزية لـ الأضحى.. محافظ البحر الأحمر يُقر التحول الرقمي للمكاتبات ويُمهل المخالفين 72 ساعة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة بمدينة الغردقة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري المديريات الخدمية، لمناقشة حزمة من القرارات الحيوية، على رأسها الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، ومتابعة ملفات التصالح وتطوير البنية التحتية.

تصدرت خطة تأمين واستقبال عيد الأضحى جدول أعمال الجلسة، حيث وجّه المحافظ برفع درجة الجاهزية في جميع القطاعات الحيوية. وأعلن بدء تشغيل مجزر الغردقة الجديد لأول مرة خلال أيام العيد، كما أمر بتفعيل مركز السيطرة الموحد بالديوان العام على مدار الساعة، وربطه المباشر بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف الميداني وتدفق الزوار.

أصدر الدكتور وليد البرقي تعليمات حاسمة لضبط منظومة المتغيرات المكانية وملفات التصالح في مخالفات البناء (وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2022)، حيث أمهل الجهات المعنية 72 ساعة فقط للبت في المعاملات الواردة أولاً بأول. وشدد على ضرورة تحرير محاضر تعذر فورية للحالات التي يستحيل تقنينها فنياً أو قانونياً، تزامناً مع استعراض نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

قرر المحافظ، في خطوة تهدف لترشيد النفقات وتطوير منظومة العمل الإداري، التحول الكامل نحو المكاتبات الرسمية عبر البريد الإلكتروني بين الديوان العام والمدن والمراكز التابعة. كما كلّف الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من أوراق الطرح الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذها.

اعتمد المجلس التنفيذي، استكمالاً لجهود دعم البنية التحتية، تخصيص عدة قطع أراضٍ للمنفعة العامة بمدينة الغردقة، شملت أراضي لمديرية الأوقاف لتوسعة المساجد، وأرضاً لإنشاء مكتب بريد مطور، وتخصيص 20 ألف متر مربع لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء رافع مياه. كما وافق على تخصيص أرض بمدينة سفاجا لإنشاء موزع جهد متوسط لتدعيم الشبكة الكهربائية.

ثمّن محافظ البحر الأحمر الدور البارز للمشاركة المجتمعية من القطاع الخاص والمنشآت السياحية، والتي أسفرت عن تزويد القطاع الصحي والمحلي بمدينة الغردقة بمعدات حديثة، ودعمت مدينة مرسى علم بمئات الكشافات وتطوير شبكات البنية التحتية، مما يُعزز من مسيرة التنمية المستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

اختتم الدكتور وليد البرقي فعاليات الجلسة بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش بالديوان العام والمديريات لبلوغهم السن القانونية، حيث سلّمهم شهادات التقدير اعتزازاً بعطائهم الوظيفي الممتد. وعبّر المكرمون، في نهاية اللقاء، عن عميق شكرهم وفخرهم بهذا التكريم الذي يعكس حرص القيادة على تقدير جهود أبنائها المخلصين.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

الدوري المصري

جدول ترتيب مجموعة الهبوط بـ الدوري الممتاز قبل انتهاء الجولة ال11

محمد عواد

محمد عواد الأقرب لحراسة مرمي الزمالك في مباراة سيراميكا بالدوري ..تفاصيل

المهدي سليمان

شوبير: إصابة المهدي سليمان ليست خطيرة.. وحسام حسن يتمسك بضمه

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد