رفع الجاهزية لـ الأضحى.. محافظ البحر الأحمر يُقر التحول الرقمي للمكاتبات ويُمهل المخالفين 72 ساعة

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الجلسة الدورية للمجلس التنفيذي للمحافظة بمدينة الغردقة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري المديريات الخدمية، لمناقشة حزمة من القرارات الحيوية، على رأسها الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2026، ومتابعة ملفات التصالح وتطوير البنية التحتية.

تصدرت خطة تأمين واستقبال عيد الأضحى جدول أعمال الجلسة، حيث وجّه المحافظ برفع درجة الجاهزية في جميع القطاعات الحيوية. وأعلن بدء تشغيل مجزر الغردقة الجديد لأول مرة خلال أيام العيد، كما أمر بتفعيل مركز السيطرة الموحد بالديوان العام على مدار الساعة، وربطه المباشر بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف الميداني وتدفق الزوار.

أصدر الدكتور وليد البرقي تعليمات حاسمة لضبط منظومة المتغيرات المكانية وملفات التصالح في مخالفات البناء (وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2022)، حيث أمهل الجهات المعنية 72 ساعة فقط للبت في المعاملات الواردة أولاً بأول. وشدد على ضرورة تحرير محاضر تعذر فورية للحالات التي يستحيل تقنينها فنياً أو قانونياً، تزامناً مع استعراض نسب إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية.

قرر المحافظ، في خطوة تهدف لترشيد النفقات وتطوير منظومة العمل الإداري، التحول الكامل نحو المكاتبات الرسمية عبر البريد الإلكتروني بين الديوان العام والمدن والمراكز التابعة. كما كلّف الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من أوراق الطرح الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذها.

اعتمد المجلس التنفيذي، استكمالاً لجهود دعم البنية التحتية، تخصيص عدة قطع أراضٍ للمنفعة العامة بمدينة الغردقة، شملت أراضي لمديرية الأوقاف لتوسعة المساجد، وأرضاً لإنشاء مكتب بريد مطور، وتخصيص 20 ألف متر مربع لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء رافع مياه. كما وافق على تخصيص أرض بمدينة سفاجا لإنشاء موزع جهد متوسط لتدعيم الشبكة الكهربائية.

ثمّن محافظ البحر الأحمر الدور البارز للمشاركة المجتمعية من القطاع الخاص والمنشآت السياحية، والتي أسفرت عن تزويد القطاع الصحي والمحلي بمدينة الغردقة بمعدات حديثة، ودعمت مدينة مرسى علم بمئات الكشافات وتطوير شبكات البنية التحتية، مما يُعزز من مسيرة التنمية المستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

اختتم الدكتور وليد البرقي فعاليات الجلسة بتكريم عدد من العاملين المحالين للمعاش بالديوان العام والمديريات لبلوغهم السن القانونية، حيث سلّمهم شهادات التقدير اعتزازاً بعطائهم الوظيفي الممتد. وعبّر المكرمون، في نهاية اللقاء، عن عميق شكرهم وفخرهم بهذا التكريم الذي يعكس حرص القيادة على تقدير جهود أبنائها المخلصين.