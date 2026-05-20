البحر الأحمر تنظم دورة متخصصة لتعزيز مهارات صناعة القرار ورفع كفاءة القيادات الإدارية

نظّمت إدارة التدريب بالديوان العام، برئاسة الدكتورة رشا خميس، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «صناعة واتخاذ القرار»،في إطار توجهات محافظة البحر الأحمر نحو تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى الاستثمار في تنمية قدرات العاملين وتأهيل كوادر إدارية قادرة على مواكبة متطلبات التطوير والحوكمة الحديثة.

وتأتي الدورة ضمن خطة المحافظة المستمرة لبناء جيل إداري يمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي والقدرة على تحليل المعطيات واتخاذ قرارات فعالة تسهم في تحسين جودة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الدورة محاضرات متخصصة قدّمها المهندس أسامة عزت عقل، تناول خلالها عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمفهوم صناعة القرار ومراحله المختلفة، وآليات اتخاذ القرار الرشيد، إلى جانب استعراض أساليب تحليل المشكلات، وتقييم البدائل، واختيار الحلول المناسبة داخل بيئات العمل المتنوعة.

وأكدت إدارة التدريب أن تنظيم هذه البرامج يأتي في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على ترسيخ ثقافة التدريب المستمر باعتبارها أحد أهم محاور التطوير الإداري، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء داخل الجهاز التنفيذي.

كما تعكس الدورة اهتمام المحافظة بإعداد صف ثانٍ من القيادات المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات وصياغة قرارات مدروسة تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية.

وتواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ خططها التدريبية والتأهيلية للعاملين بمختلف القطاعات، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والتميز المؤسسي.