تحرير 18 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة خلال حملة تفتيشية مكثفة بالغردقة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي جنوب المدينة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، بشأن تحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع مديريات التموين، والطب البيطري، والبيئة، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تراخيص المحلات، والسلامة والصحة المهنية، تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بالمدينة، حيث استهدفت المرور على 9 منشآت متنوعة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والتراخيص القانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا، شملت 6 محاضر لعدم إعلان الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى محضر نظافة، إلى جانب توجيه 9 إنذارات لعدد من المنشآت المخالفة بسبب عدم استخراج التراخيص اللازمة، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية، فضلًا عن مخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمكنت اللجنة من ضبط وإعدام كميات من المنتجات الغذائية والمجمدة داخل إحدى المنشآت، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في خطوة تستهدف حماية المواطنين من أي مخاطر صحية محتملة.

وشددت الحملة على أصحاب المحلات التجارية والسلاسل والمطاعم بضرورة الالتزام بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية، مع التنبيه على جميع المنشآت بسرعة التوجه إلى مقار الأحياء لاستكمال إجراءات استخراج السجل البيئي والتراخيص ورخص الأشغال المطلوبة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المصلحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.