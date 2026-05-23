صحة الإسكندرية تقدم خدمات الأسرة لـ11 ألف سيدة خلال حملة الألف الذهبية

اختتمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية فعاليات المرحلتين الأولى والثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة»، والتي استمرت خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو 2026، مستهدفة دعم صحة الأسرة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للسيدات بمختلف المناطق الطبية بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة نُفذت من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، إلى جانب 60 موقعًا و12 عيادة متنقلة، بما ساهم في الوصول إلى أكبر عدد من السيدات خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح بدران أن إجمالي عدد المنتفعات من خدمات الحملة بلغ 11 ألفًا و181 منتفعة، حيث تم تقديم خدمات متنوعة شملت تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل والكشف بالسونار، فضلًا عن خدمات الباطنة العامة والأطفال والنساء.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن حصول 8059 سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وإجراء 2808 فحوصات بالسونار، و144 متابعة حمل، إلى جانب 1287 كشف نساء، و1362 كشف أطفال، و1358 كشف باطنة، بالإضافة إلى تقديم جلسات مشورة وتوعية للسيدات في سن الإنجاب.

من جانبها، أكدت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، أن الحملة اعتمدت على الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة لضمان وصول الخدمة لجميع المناطق، مع تنظيم ندوات توعوية لترسيخ مفهوم الأسرة الواعية وتعزيز ثقافة الصحة الإنجابية.

وأشارت إلى أن تنفيذ الحملة جاء بالتعاون بين إدارة تنمية الأسرة والمناطق الطبية وفريق المبادرات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار تكامل الجهود لدعم القضايا السكانية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تنظيم الأسرة يمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين الخصائص السكانية ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، موجّهًا الشكر لجميع الجهات والمؤسسات المشاركة في إنجاح الحملة.