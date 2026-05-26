كلام خارج المنطق.. محمد شبانة يكشف حقيقة رفض لاعبي الأهلي تجديد عقودهم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يتردد بشأن رفض بعض لاعبي النادي الأهلي تجديد عقودهم قبل كأس العالم لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن بعض الأحاديث المتداولة تفتقد للمنطق والدقة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "البعض خرج وقال إن هناك لاعبين في الأهلي رافضين تجديد عقودهم إلا بعد كأس العالم، طيب مين؟ يقولك مصطفى شوبير، وبنسمع حاجات غريبة جدًا".

وأضاف: "هل مصطفى شوبير، نجل الكابتن أحمد شوبير، يرفض التجديد بعد ما الأهلي جعله حارسًا أساسيًا في منتخب مصر؟ كلام غير منطقي".

وتابع: "الأهلي هو النادي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يفكر باستمرار في تطوير عقوده وتنمية إيراداته، من أجل مواكبة حجم الإنفاق في كرة القدم الحديثة".

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعمل بشكل احترافي للحفاظ على الاستقرار المالي والفني، بما يضمن استمرار المنافسة وتحقيق البطولات.