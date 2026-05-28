تراجع الذهب في مصر.. وعيار 21 يفقد 45 جنيهًا مسجلًا 6765 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما انخفض سعر عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 45 جنيهًا مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.



أسعار الذهب في السوق



سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 7730 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 7675 جنيهًا.

ووصل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6765 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 6715 جنيهًا.

كما بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 5800 جنيه، وسجل سعر الشراء 5755 جنيهًا.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4510 جنيهات، بينما بلغ سعر الشراء 4475 جنيهًا.



الجنيه الذهب



بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 54.120 ألف جنيه، فيما سجل سعر الشراء حوالي 53.720 ألف جنيه.



سعر الأوقية



وصل سعر بيع أوقية الذهب في مصر إلى نحو 240475 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 238695 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر الأوقية في البورصة العالمية نحو 4455.1 دولار.



دولار الصاغة



وسجل سعر الدولار داخل سوق الصاغة نحو 53.98 جنيه، مقارنة بالسعر الرسمي للدولار البالغ 52.24 جنيه، بفارق محدود.



توقعات السوق



وتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط الأسعار المحلية بتحركات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار.

ويواصل الذهب الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.