برلمانية: تطبيق«الشباك الواحد» يسرع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مستقرة وإجراءات سريعة وواضحة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية التي تعطل تنفيذ المشروعات.

و أشارت " أبو زيد " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن البيروقراطية لا زالت تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

ربط المصالح إلكترونيا

كما طالبت عضو النواب بالتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يضمن إنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.



جاء ذلك بعد أن أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.