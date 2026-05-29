قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يزعم اغتيال نائب قائد لواء مدينة غزة في الجناح العسكري لحماس
ماتت متأثرة بأمراض الشيخوخة.. أين ستدفن والدة الفنان أحمد حلمي؟| صور
أسوان.. توزيع هدايا وبالونات وألعاب على الأطفال بالحدائق والمتنزهات
الاقتصار على مراسم التشييع.. موعد ومكان جنازة والدة الفنان أحمد حلمى
حقيقة وفاة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد
استشهاد شرطي لبناني ببلدية عبا في غارة إسرائيلية
لحظة وصول زوج شقيقة أحمد حلمي إلى المستشفى لاستلام جثمان حماته
بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026
بالأسماء ..إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بـ الدقهلية
رفضت مغادرة بنها.. أمنية لم يحققها أحمد حلمي مع والدته
أمين عام الناتو: نحن جميعا في خطر.. ومستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضينا
باريس تفتح تحقيقا في معاملة إسرائيل للفرنسيين المشاركين في أسطول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تطبيق«الشباك الواحد» يسرع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مستقرة وإجراءات سريعة وواضحة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية التي تعطل تنفيذ المشروعات.

و أشارت " أبو زيد " في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن البيروقراطية لا زالت تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.

ربط المصالح إلكترونيا

كما طالبت عضو النواب بالتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يضمن إنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.


جاء ذلك بعد أن أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

مجلس النواب الصناعة الحكومة الاستثمار الشباك الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

الأضاحي

دليل المُضحي.. 10 علامات سحرية تكشف الأضحية السليمة واللحم الطازج

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد