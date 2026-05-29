جيولوجيا علوم العاصمة تتألق في مسابقة ISP 2026 وتحصد مراكز متقدمة وجائزة أفضل عضو

حقق طلاب قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة العاصمة إنجازًا متميزًا خلال مشاركتهم في برنامج محاكاة الصناعة ISP (Industry Simulation Program) 2026، الذي يُنظم تحت مظلة Society of Petroleum Engineers (SPE)، بدعم وتمويل من شركة SLB والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حصد طلاب القسم مراكز متقدمة على مستوى البرنامج، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل عضو، في تأكيد جديد على تميز طلاب الجامعة أكاديميًا وعمليًا.

جاءت المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، وأسفرت عن تحقيق نتائج مشرفة، حيث حصل الطالب علي فتحي علي بدر، تخصص الجيوفيزياء بالفرقة الرابعة، على المركز الأول، فيما حصد الطالب أحمد رشدي أحمد عطية، تخصص الجيولوجيا والكيمياء بالفرقة الرابعة، المركز الثاني. كما حقق فريق مكون من الطلاب فيليب سليمان زكي سليمان سمعان، تخصص الجيوفيزياء بالفرقة الرابعة، وعبدالرحمن حسن قرني عبدالحميد، تخصص الجيولوجيا والكيمياء بالفرقة الرابعة، ويوسف مبارك حازم، تخصص الجيوفيزياء بالفرقة الرابعة، المركز الرابع على مستوى المسابقة.

ولم يتوقف التميز عند هذا الحد، إذ تُوّج الطالب أحمد رشدي أحمد عطية بجائزة Best Member في مسار البتروفيزيكس على مستوى البرنامج بالكامل، تقديرًا لأدائه المتميز وجهوده الاستثنائية خلال مختلف مراحل العمل والتدريب.

وشهد البرنامج مشاركة فعالة للدكتورة أمنية شريف عبدالعظيم، المعيدة بقسم الجيولوجيا، والتي أدت دورًا تطوعيًا بارزًا بصفتها ISP G&G Track Lead، حيث تولّت متابعة الفرق المشاركة من مختلف الجامعات، وتقديم الدعم الفني والإشراف على مراحل العمل، فضلًا عن مشاركتها في أعمال التحكيم الخاصة بمسار الجيولوجيا والجيوفيزياء (G&G).

وعلى مدار نحو 45 يومًا، خلال الفترة من 29 مارس إلى 13 مايو 2026، خضع المشاركون لبرنامج تدريبي مكثف تضمن عددًا من الدورات التخصصية وورش العمل التطبيقية، بالإضافة إلى أسبوع تدريب عملي قدمته شركة SLB على البرامج التقنية المتخصصة، حيث تلقى طلاب مسار G&G تدريبًا على برنامج Petrel، بينما تدرب طلاب مسار البتروفيزيكس على برنامج Techlog.

وفي إطار التطبيق العملي، شارك الطلاب في تطوير نموذج متكامل لحقل Gullfaks Field ضمن برنامج ضم نخبة من الطلاب يمثلون 18 جامعة مصرية. وفي مسار الجيولوجيا والجيوفيزياء (G&G)، شارك الطالبان علي فتحي وفيليب سليمان في تنفيذ نموذج متكامل للمحاكاة الجيولوجية شمل تفسير السجلات الجيولوجية، وبناء النموذج الساكن للخزان، ونمذجة التكاوين والخواص الخزنية، وإجراء اختبارات الجودة، قبل تسليم النموذج لفريق هندسة المكامن لاستخدامه في المحاكاة الديناميكية.

أما في مسار البتروفيزيكس، فقد تولى الطلاب أحمد رشدي، وعبدالرحمن حسن، ويوسف مبارك تحليل بيانات الآبار وتحديد الخصائص الخزنية وإجراء مراجعات الجودة بالتنسيق مع مختلف التخصصات المشاركة داخل البرنامج.

وأكد الدكتور مجدي الحجري أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمل جماعي متكامل، حيث ضم كل فريق ما بين 11 و13 مشاركًا موزعين على ستة تخصصات رئيسية هي: الجيولوجيا والجيوفيزياء، والبتروفيزيكس، وهندسة المكامن، والإنتاج، والعمليات، والحفر، بمشاركة طلاب من 18 جامعة ضمن أربعة فرق رئيسية تنافست طوال فترة البرنامج.

وهنأت جامعة العاصمة الطلاب المشاركين على ما قدموه من أداء متميز وجهد كبير طوال فترة البرنامج، خاصة مع نجاحهم في التوفيق بين متطلبات الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المكثف، بما عكس روح الالتزام والمسؤولية والعمل الجماعي.

وأكدت الجامعة فخرها بما حققه طلاب قسم الجيولوجيا من إنجازات مشرفة تعكس المستوى العلمي والمهني المتميز لطلابها، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق في مسيرتهم العلمية والمهنية المستقبلية.