قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيفي عبدة تنعي والدة أحمد حلمي.. بهذه الكلمات
المهاجم المصري يطرق أبواب الكامب نو.. ما دور حمزة عبد الكريم بمشروع برشلونة الجديد؟
دفعة معنوية.. ماذا قال أبوريدة والعميد قبل السفر لـ المونديال؟
خطة عاجلة لتطوير كوبري 6 أكتوبر.. صيانة شاملة وبدائل مرورية لتخفيف التكدس| صور
وزير الرياضة لـ نجوم المنتخب: جماهير مصر والقيادة السياسية تثق في قدراتكم
500 ألف جنيه غرامة لمن يلقي نفايات ملوثة في البحر
بالشورت.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
لتجنب الغرامات.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونياً
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
أول ظهور للفنان أحمد حلمي.. لحظة ركوبه سيارته أثناء نقل جثمان والدته لصلاة الجنازة ببنها
مصرع سيدتين وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة
طريقة عمل فتة بالموزة الضانئ.. بمذاق لا يقاوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 29-5-2026 ثالث أيام عيد الأضحى

موعد صلاة الجمعة اليوم 29-5-2026 ثالث أيام عيد الأضحى
موعد صلاة الجمعة اليوم 29-5-2026 ثالث أيام عيد الأضحى
شيماء جمال

موعد صلاة الجمعة اليوم 29-5-2026 ثالث أيام عيد الأضحى، يبحث الكثير عنها لكى لا يغفلوا عن أداء صلاة الجمعة فى المسجد، لذلك سنذكر لكم مواعيد الصلوات اليوم فى عدد من المحافظات.

موعد صلاة الجمعة فى القاهرة ١٢:٥٢ ظهرا

مواقيت الصلاة في القاهرة
 

صلاة الفجْر    ٤:١٢ ص
الشروق    ٥:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٥٢ م
صلاة العَصر    ٤:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٧:٥٠ م
صلاة العِشاء    ٩:٢١ م
 

مواقيت الصلاة في الجيزة
 

صلاة الفجْر    ٤:١٣ ص
الشروق    ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٥٢ م
صلاة العَصر    ٤:٢٨ م
صلاة المَغرب    ٧:٤٩ م
صلاة العِشاء    ٩:٢٠ م
 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
 

صلاة الفجْر    ٤:١٣ ص
الشروق    ٥:٥٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٥٨ م
صلاة العَصر    ٤:٣٧ م
صلاة المَغرب    ٧:٥٨ م
صلاة العِشاء    ٩:٣١ م

خطبة الجمعة:

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: «واذكروا الله في أيام معدودات».

وأشارت وزارة الأوقاف في بيانها، إلى أن هدف موضوع خطبة الجمعة والمراد توصيله هو بيان أن أيام التشريق مواسم عظيمة، شرعت لإحياء ذكر الله تعالى وتعظيمه وشكره، لافتة إلى أن الخطبة الثانية ستكون بعنوان «الترابط الأسري».

وإليكم في السطور التالية نص خطبة الجمعة ..

واذكروا الله في أيام معدودات

الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد: توعية المسلمين بأن الذكر هو روح العبادات والمقصد الأعظم في أيام التشريق وشعائر الحج، وبيان فضل الأيام المعدودات وضرورة اغتنامها بالتكبير والتهليل والدعاء والطاعات، مع ترسيخ معاني الترابط المجتمعي والتكافل الإنساني وصلة الأرحام، وربط نعم الله تعالى بشكره ودوام ذكره وتعظيمه، حتى تسود المودة والرحمة والتآلف بين الناس.

الخطبة الثانية بعنوان: (الترابط الأسري).

العناصر:

أسرار التجلي الأسمى لعبادة الذكر في الحج وأيام التشريق.

فضل الأيام المعدودات واغتنامها بالطاعة والتكبير والدعاء.

صور الذكر المشروع في أيام التشريق وأثره في تعظيم الشعائر.

الترابط المجتمعي في مواسم الطاعات سبيل لنيل رضا الله وتعزيز الأخوة الإنسانية.

صلة الأرحام والترابط الأسري من أعظم أسباب البركة والسعادة في الدنيا والآخرة.

الأدلة من القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾.

قوله تعالى: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾.

قوله تعالى: ﴿والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما﴾.

قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾.

قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا﴾.

الأدلة من السنة النبوية:

حديث: «الحج العج والثج».

حديث: «​أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله».

حديث: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم».

حديث: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

صلاة الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى عيد الأضحى مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة موعد صلاة الجمعة خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

حسام حسن

اعتبروني مدرب أجنبي.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد مصطفى محمد من المنتخب

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الأضحى 2026

شريف فاروق وزير التموين

التموين: لا أزمات في الأسواق خلال أيام العيد

النفط

النفط يتجه لخسارة 19% في مايو وسط رهانات تمديد الهدنة

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد