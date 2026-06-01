بعد التألق أمام بنما.. أنشيلوتي يكشف سر إعجابه برافينيا

أثنى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، على الإمكانيات التي يمتلكها رافينيا لاعب برشلونة، مؤكدًا أن جناح "السيليساو" يعد من أخطر اللاعبين في العالم عندما يتعلق الأمر باستغلال المساحات خلف خطوط الدفاع.

وجاءت تصريحات المدرب الإيطالي عقب الفوز الكبير الذي حققه المنتخب البرازيلي على بنما بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي أقيمت ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وأوضح أنشيلوتي أن رافينيا يمتلك قدرات استثنائية في التحرك دون كرة والهروب من الرقابة الدفاعية، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا في المنظومة الهجومية للبرازيل، مشيرًا إلى أن دوره الحالي يمنحه حرية أكبر لاستغلال المساحات وصناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

وأكد المدرب الإيطالي أنه لا يفكر في تغيير مركز اللاعب أو الاعتماد عليه كرأس حربة صريح، معتبرًا أن أفضل نسخة من رافينيا تظهر عندما ينطلق من الأطراف أو من خلف المدافعين لاستغلال سرعته وقدرته على الاختراق.

كما شدد أنشيلوتي على أن الجودة الفنية والإبداع الهجومي اللذين يتمتع بهما نجم برشلونة يجعلان منه أحد أبرز مفاتيح اللعب في المنتخب البرازيلي خلال الفترة الحالية.

وشارك رافينيا في الشوط الأول من مواجهة بنما، والتي أنهاها المنتخب البرازيلي متقدمًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ويضيف أربعة أهداف أخرى ليحسم اللقاء بسداسية.

ويواصل منتخب البرازيل استعداداته للمونديال، حيث ينتظره اختبار ودي أخير أمام منتخب مصر قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي يخوض خلالها مشواره ضمن مجموعة تضم المغرب واسكتلندا وهايتي.