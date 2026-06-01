سانت كاترين تستقبل 895 سائحا في يوم واحد.. والتجلي الأعظم يعزز مكانتها

واصلت مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، جذب السائحين من مختلف دول العالم، حيث استقبلت اليوم 895 سائحًا وزائرًا، بينهم 635 سائحًا أجنبيًا و260 زائرًا مصريًا، في مؤشر يعكس تنامي الحركة السياحية بالمدينة التي تُعد إحدى أهم الوجهات الدينية والبيئية في مصر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن جميع الزائرين جرى تفويجهم وفق البرامج السياحية المعتمدة، مع توفير التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان رحلة آمنة وممتعة، مشيرًا إلى أن المدينة تشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في معدلات الإقبال السياحي، خاصة من محبي السياحة الدينية والطبيعية.

وأوضح أن سانت كاترين تتميز بطابع فريد يختلف عن سائر مدن جنوب سيناء؛ فعلى الرغم من عدم إطلالتها على مسطحات مائية، فإن موقعها بين الجبال الشاهقة وارتفاعها الكبير عن سطح البحر يمنحها مناخًا معتدلًا طوال العام، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على قمة جبل موسى، خاصة خلال ساعات الليل وقبيل شروق الشمس، الأمر الذي يدفع الزائرين إلى ارتداء الملابس الثقيلة والاستمتاع بالمشروبات الدافئة أثناء رحلاتهم الجبلية.

وأكد الغمريني أن دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة المأهولة في العالم، وجبل موسى، يمثلان مقصدًا رئيسيًا لعشاق السياحة الدينية والروحانية، حيث يحرص آلاف الزوار سنويًا على زيارة الدير التاريخي وصعود الجبل لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قممه، في تجربة استثنائية تجمع بين البعد الديني وروعة الطبيعة.

وأشار إلى أن السياحة البيئية تحتل مكانة متقدمة ضمن الأنشطة السياحية بالمدينة، إذ يفضل العديد من الزائرين الإقامة لعدة أيام لاستكشاف الوديان الجبلية التراثية، خاصة بعد أن تحولت بعض الوديان إلى مساحات خضراء بفعل الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، ما أضفى مشاهد طبيعية خلابة جذبت محبي رحلات المشي والتخييم.

وأضاف أن محمية سانت كاترين تُعد من أكبر المحميات الطبيعية في مصر وأكثرها تنوعًا، إذ تضم مئات الأنواع من النباتات الطبية والعطرية النادرة، إلى جانب العديد من الكائنات البرية التي تعيش في بيئة جبلية فريدة، ما يجعلها مقصدًا مهمًا للباحثين ومحبي الطبيعة والمغامرات.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، الذي يهدف إلى تطوير مدينة سانت كاترين وإبراز مكانتها الروحية والتاريخية عالميًا، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية وتعزيز مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة الدولية.