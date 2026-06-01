قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم على لبنان
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية تضبط 105 عبوات سلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.

وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط عدد ١٠٥ عبوات سلع غذائية ومشروبات ومبيد حشري منتهي الصلاحية، وضبط أحد المخابز لتصرفه في ربع طن دقيق بلدي مدعم بهدف التربح غير المشروع والاستيلاء على المال العام.

كما تم تحرير عدد ٦٦ مخالفة جاءت بياناتهم كالتالي:
• في مجال الرقابة على المخابز:
تم تحرير ١٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن ٦ محاضر عدم مطابقة مواصفات رغيف خبز، ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٤ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضرين لعدم وجود ميزان، ٣ محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج.

• في مجال الرقابة على الأسواق:                                                                  تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية.


وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

واعلنت محافظة الإسماعيلية ارقام التواصل للشكاوى التموينية بالاتصال على الأرقام التالية: 
رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠
رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢
رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

نتنياهو

غضب في الشارع الإسرائيلي من استمرار العمليات في لبنان..آخر التطورات

وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نسعى لفرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني

السعودية

الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد