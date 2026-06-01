تموين الإسماعيلية تضبط 105 عبوات سلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق.

وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملات الميدانية اليوم الأحد، أسفرت عن ضبط عدد ١٠٥ عبوات سلع غذائية ومشروبات ومبيد حشري منتهي الصلاحية، وضبط أحد المخابز لتصرفه في ربع طن دقيق بلدي مدعم بهدف التربح غير المشروع والاستيلاء على المال العام.

كما تم تحرير عدد ٦٦ مخالفة جاءت بياناتهم كالتالي:

• في مجال الرقابة على المخابز:

تم تحرير ١٣ محضر لعدم نظافة أدوات العجن ٦ محاضر عدم مطابقة مواصفات رغيف خبز، ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٤ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، محضرين لعدم وجود ميزان، ٣ محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج.

• في مجال الرقابة على الأسواق: تم تحرير ٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر عدم حمل شهادة صحية.



وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

واعلنت محافظة الإسماعيلية ارقام التواصل للشكاوى التموينية بالاتصال على الأرقام التالية:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨



