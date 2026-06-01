زراعة الإسماعيلية تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة حالة المحاصيل

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وقامت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور محمد عطوه جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ مرور ميداني لتفقد حالة المحاصيل بزمام جمعية السعدية الزراعية التابعة لمركز ومدينة فايد.

وشملت الجولة متابعة حالة أشجار المانجو والنخيل ومحصول الذرة، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل ومتابعة مراحل النمو المختلفة.

وخلال الجولة، تم تفقد الزراعات والتأكد من انتظام عمليات الري، وخلو الزراعات من أي إصابات مرضية أو حشرية ومتابعة تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بالري والتسميد ومكافحة الآفات والأمراض.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ مرور ميداني بالإدارة الزراعية بالتل الكبير ،حيث شملت الزيارة جمعيات وادي الملاك والقصاصين القديمة والتل الكبير الزراعية، لمتابعة أعمال حماية الأراضي ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معها.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال تنقية الحيازات الزراعية واستكمال أعمال الحصر ومطابقتها على الطبيعة، إلى جانب المرور على مخازن الأسمدة بالجمعيات الزراعية استعدادًا لصرف الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي.

تأتي هذه الجهود في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمحاصيل الزراعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على دعم المزارعين والوقوف على احتياجاتهم لضمان جودة الإنتاجية الزراعية.