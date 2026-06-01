الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنفيذ 13 حالة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، تنفيذ إزالة لعدد ١٣ حالة تعدٍّ على مساحة قيراطين و ١٤٣٨ متر مربع في ثاني أيام المرحلة الثانية من الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٣٠ مايو و حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، بمركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونواب رئيس المركز والمدينة، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وكان بيان الإزالات كالتالي:

تنفيذ إزالة لعدد ٨ حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٢٣٠ متر مربع.

كما تم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ لمتغير غير قانوني بمساحة ٢٠٨ متر مربع.

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لحالتي تعدٍّ على أراضي زراعية بمساحة قيراطين.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٩ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢ حتى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، بينما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ مايو حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٧ يونيو حتى ١٧ يوليو ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

