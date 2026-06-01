قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اسم جديد في الميركاتو .. إيراولا محط أنظار ليفربول وميلان وليفركوزن

إيراولا
إيراولا
إسراء أشرف

اشتعل الصراع على التعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، بعدما جذب أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بفضل النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، دخل إيراولا ضمن اهتمامات ناديي ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، اللذين يدرسان إمكانية التعاقد معه لقيادة المشروع الفني بداية من الموسم المقبل.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت لا يزال فيه اسم المدرب الإسباني مطروحًا بقوة داخل أروقة ليفربول، بعدما ارتبط مؤخرًا بخلافة الهولندي آرني سلوت، الذي أعلن النادي الإنجليزي رحيله رسميًا عن منصبه، مع بدء البحث عن مدير فني جديد.

ويُعد إيراولا أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في قيادة بورنموث لتقديم موسم استثنائي، حقق خلاله نتائج لافتة أمام كبار الدوري الإنجليزي، من بينها الفوز على آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد، إلى جانب عروض قوية أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

كما ساهم المدرب البالغ من العمر 43 عامًا في تحويل بورنموث إلى منافس على المراكز الأوروبية، وهو ما رفع أسهمه بشكل كبير داخل سوق المدربين، وجعله هدفًا لعدة أندية تبحث عن مشروع فني جديد قادر على تحقيق النجاح على المدى الطويل.

أندوني إيراولا إيراولا ليفربول ميلان ليفركوزن مدرب بورنموث بورنموث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

فيفي عبده

الكسر فى الأنكل.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها بعد إصابتها فى القدم.. خاص

وزيرة الثقافة

وزيرا الثقافة والصناعة ورئيس غرفة السينما يناقشون آليات دعم القطاع.. تفاصيل

مسلسل ورد على فل وياسمين

وائل حمدي يروي تفاصيل رحلته مع مسلسل ورد على فل وياسمين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد