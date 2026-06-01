اسم جديد في الميركاتو .. إيراولا محط أنظار ليفربول وميلان وليفركوزن

اشتعل الصراع على التعاقد مع الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق بورنموث، بعدما جذب أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بفضل النتائج المميزة التي حققها مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، دخل إيراولا ضمن اهتمامات ناديي ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، اللذين يدرسان إمكانية التعاقد معه لقيادة المشروع الفني بداية من الموسم المقبل.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت لا يزال فيه اسم المدرب الإسباني مطروحًا بقوة داخل أروقة ليفربول، بعدما ارتبط مؤخرًا بخلافة الهولندي آرني سلوت، الذي أعلن النادي الإنجليزي رحيله رسميًا عن منصبه، مع بدء البحث عن مدير فني جديد.

ويُعد إيراولا أحد أبرز المدربين الصاعدين في أوروبا خلال الفترة الحالية، بعدما نجح في قيادة بورنموث لتقديم موسم استثنائي، حقق خلاله نتائج لافتة أمام كبار الدوري الإنجليزي، من بينها الفوز على آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد، إلى جانب عروض قوية أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

كما ساهم المدرب البالغ من العمر 43 عامًا في تحويل بورنموث إلى منافس على المراكز الأوروبية، وهو ما رفع أسهمه بشكل كبير داخل سوق المدربين، وجعله هدفًا لعدة أندية تبحث عن مشروع فني جديد قادر على تحقيق النجاح على المدى الطويل.