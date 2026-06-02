محافظ أسوان: متابعة لحظية لجهود إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى بالكرور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لتنفيذ أعمال إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعيةGRP بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور أمام منزل كوبرى ومحور خزان أسوان البديل فى محيط منطقة فيله.

توجيهات وإجراءات عاجلة

ووجه المحافظ بسرعة إستكمال أعمال الإصلاح وفق سيناريو زمنى محدد يضمن الإنتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة ، حيث تم الدفع بالحفار وسيارات شفط المياه اللازمة للموقع ، وتم إزالة الرواسب وشفط المياه تمهيداً لإستبدال الجزء المتضرر من الخط.

الكسر يقع على عمق يقارب مترين ، وتم توفير الماسورة الجديدة اللازمة للإصلاح ، على أن يتم تركيبها خلال ساعات قليلة ، مع إجراء إختبارات فنية دقيقة عقب الإنتهاء للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود أى تسريبات .

المرحلة الأولى من عملية الصيانة والإصلاح

بدأت منذ حدوث الكسر فى تمام الساعة 3.30 فجراً ، وتمثلت فى الآتى :

وصول المعدات الساعة 4 صباحاً حيث تم الدفع بعدد 3 سيارات لشفط المياه كبيرة وصغيرة .

بدء أعمال الحفر الساعة 8 صباحاً

وصول الماسورة التى سيتم الكشف عنها الساعة 9 صباحاً .

الكشف على الخط الذى حدث به الكسر الساعة 12.30 صباحاً .

خدمات الدعم للمناطق المتأثرة



التوجيه بالإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بصورة دورية للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

تشمل المناطق المتأثرة الكرور بالكامل، وعزبة العسكر، والمدرسة الفندقية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والشرطة العسكرية، ومساهمة البحيرة.

التأكيد على إمكانية طلب سيارات المياه المجانية من خلال الخط الساخن (125) على مدار الساعة، لضمان توفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية.

متابعة مستمرة حتى انتهاء الأعمال

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة المتابعة اللحظية لمراحل الإصلاح المختلفة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان سرعة إعادة تشغيل الخط وعودة الخدمة للمناطق المتأثرة فى أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أعلى معدلات الأمان والجودة فى التنفيذ.

الخلاصة:

تعكس المتابعة المستمرة لمحافظ أسوان حرص المحافظة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى المرافق الحيوية ، وضمان توفير البدائل اللازمة للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بما يسهم فى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية وتحقيق الاستجابة السريعة لأى طوارئ.