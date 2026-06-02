محافظ أسوان يشرف ميدانياً على أعمال إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة رقم (11) بالكرور

باشر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، لتنفيذ أعمال إصلاح الكسر الذى تعرض له خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية GRP بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور فى الساعة 3.30 فجر اليوم أمام منزل كوبرى ومحور خزان أسوان البديل فى محيط منطقة فيله.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية وتوجيهات عاجلة

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح وفق سيناريو زمنى محدد يضمن الإنتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة من حفارات ولوادر وسيارات شفط المياه التابعة لشركة المقاولون العرب، وتم تحديد موقع الكسر وبدء أعمال إزالة الرواسب وشفط المياه تمهيداً لاستبدال الجزء المتضرر من الخط.



وأوضح المحافظ أن الكسر يقع على عمق يقارب مترين، وتم توفير الماسورة الجديدة اللازمة للإصلاح ، على أن يتم تركيبها خلال ساعات قليلة عقب تصفية الخط وشفط المياه بالكامل، مع إجراء اختبارات فنية دقيقة عقب الانتهاء للتأكد من سلامة التشغيل وعدم وجود أى تسريبات.

جهود متنوعة

المناطق المتأثرة وخدمات الدعم

وتأثرت بعض المناطق بانقطاع مياه الشرب بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتشمل الكرور بالكامل، وعزبة العسكر، والمدرسة الفندقية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والشرطة العسكرية، ومساهمة البحيرة.

وفى هذا الإطار، وجه محافظ أسوان بالإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بصورة دورية لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، مع إمكانية طلب سيارات المياه المجانية من خلال الخط الساخن 125 عند الحاجة.

تنسيق مروري ومتابعة فنية

وتتم أعمال الإصلاح تحت إشراف المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وبمتابعة من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بالشركة، وبالتعاون مع شركة المقاولون العرب، فيما قامت إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية وتحويل مسار المركبات المتجهة إلى معبد فيله للطريق البديل بالسادات، لضمان تحقيق السيولة المرورية وتجنب أى تكدسات.

خطة لتقليل الأعطال المستقبلية

وفى إطار جهود تطوير منظومة الصرف الصحى ورفع كفاءة التشغيل، تابع المحافظ أعمال تجهيز الموقع المخصص لتركيب المطرقة المائية بمحطة الكرور رقم (11)، والمقرر تركيبها خلال 15 يوماً فور وصولها بواسطة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بما يسهم فى التخفيف من الأعطال المتكررة وحماية الشبكة من تأثيرات الضغوط المفاجئة.

قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتركيب محابس الهواء بطول خط الطرد، وبالتوازى سيتم فتح الظرف المالى الخاص بالمحطة رقم ( 12) خلال 4 أيام ليتم الترسية على الشركة والمقاول الذى سيقوم بالتنفيذ لتنتهى مشكلة الكرور بشكل جذرى ونهائى.

وتعكس المتابعة الميدانية لمحافظ أسوان حرص المحافظة على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة فى المرافق الحيوية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تنفيذ حلول فنية مستدامة تسهم فى رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى وتقليل فرص حدوث الأعطال مستقبلاً.