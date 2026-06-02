19 يوليو القادم آخر موعد لإنتهاء مدة تلقى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة بأسوان | تفاصيل

عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة إجتماعاً موسعاً بعدد من المحافظات بحضور المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يرافقه أسامة رزق داود نائب المحافظ والادارات المعنية لمتابعة معدلات الإنجاز فى ملفات التقنين والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات ، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين المقدمة عبر المنظومة الوطنية للتقنين وفقاً لأحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشى للمواطنين ، وتعزيز جهود الدولة فى تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وإسترداد حقوقها .

حيث بلغت نسبة الإنجاز 90 ٪ فى ملف التقنين للطلبات المقدمة على القانون رقم 144 ، فضلاً عن إنهاء كافة الطلبات المستوفية المقدمة وفق القانون رقم 168، وتسليم العقود للمواطنين.

أبرز التوجيهات والقرارات

التشديد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الدقة والشفافية الكاملة أثناء تنفيذ المعاينات الميدانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة يأتي على رأس أولويات العمل اليومي بالمحافظة.

التأكيد على أهمية تحديث المواطنين لبيانات الإتصال الخاصة بهم على المنظومة الوطنية للتقنين لتسهيل التواصل معهم وتحديد مواعيد المعاينات واستكمال الإجراءات المطلوبة بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وفق الضوابط القانونية.

جهود متابعة ملف التعديات والمتغيرات المكانية



وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مع الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية أو تعديات جديدة خلال 72 ساعة من رصدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

كما تم التشديد على محاسبة أى تقصير إدارى فى التعامل مع مخالفات البناء أو التعديات ، وتفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على مقدرات الدولة .



الإجراءات التنفيذية وخطة العمل

تم إستعراض الموقف التنفيذى لملفات التقنين والمعاينات الميدانية ، حيث تم التأكيد على أن العمل يسير وفق خطة واضحة تتضمن تحديد الإجراءات والمهام طبقاً لإطار زمنى محدد .

تم مناقشة آليات إستغلال الأراضى المستردة فى تنفيذ المشروعات الخدمية ، وطرحها للإستثمار بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

تأكيدات ورسائل مهمة

أكد الفريق أسامة عسكر على أن الدولة مستمرة فى دعم جهود تقنين أوضاع المواطنين الجادين ، بالتوازي مع التصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة .

التشديد على ضرورة تحقيق المستهدفات المقررة خلال المرحلة الحالية من العمل بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع فى هذا الملف الحيوى الذى يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبإشراف من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين بسرعة التقدم بطلبات التقنين علي المنصة الوطنية لتقنين خلال الفترة المتبقية للتقديم والتى ستنتهى فى 19 يوليو القادم.



وتكثيف العمل للإنتهاء من ملفات التقنين وانجاز إجراءات الأزمة بدء من المعاينات الميدانية ، وحتى تسليم العقد.



و⁠إزالة التعديات والتعامل الفورى مع المتغيرات المكانية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ، وتحقيق الإستقرار للمواطنين ، ودعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.