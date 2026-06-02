قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع احتفاظ 21 مواطنا بالمصرية.. ننشر بالأسماء المسموح لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية | مستند
في ظاهرة نادرة الحدوث.. أمطار ببراني والسلوم ورعد وبرق بواحة سيوة
مونديال جديد وقوانين حديثة .. كيف ستتغير كرة القدم في كأس العالم 2026؟
الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم مع ارتفاع الرطوبة وفرص شبورة وأمطار خفيفة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء الجسر الجوي بإعادة 889 من حجاج القرعة لأرض الوطن
سباليتي يطلب دياز.. واللاعب يحسم موقفه من يوفنتوس
بعد حادث المريوطية.. طريقة تصميم الحاحز الخرساني كارثة جديدة تهدد حياة المواطنين
نائب يتقدم ببيان عاجل بعد مصرع 7 أشخاص في ترعة المريوطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين
بيتكوين تهبط إلى 70 ألف دولار وتسجل أدنى مستوى لها في شهرين بفعل ضغوط بيعية
لدواع أمنية.. حرمان سورية من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها
هل دعاء العائد من الحج مستجاب 40 يومًا؟.. أسرار عظيمة تجعلك تطلب دعاءه
غارات روسية تهز أوكرانيا.. مقتل شخص بكورسك وحريق مصفاة نفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

19 يوليو القادم آخر موعد لإنتهاء مدة تلقى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة بأسوان | تفاصيل

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

 عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة إجتماعاً موسعاً بعدد من المحافظات بحضور  المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يرافقه أسامة رزق داود نائب المحافظ والادارات المعنية لمتابعة معدلات الإنجاز فى ملفات التقنين والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات ، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين المقدمة عبر المنظومة الوطنية للتقنين وفقاً لأحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشى للمواطنين ، وتعزيز جهود الدولة فى تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وإسترداد حقوقها .

حيث بلغت نسبة الإنجاز 90 ٪ فى ملف التقنين للطلبات المقدمة على القانون رقم 144  ، فضلاً عن إنهاء كافة الطلبات المستوفية المقدمة وفق القانون رقم 168، وتسليم العقود للمواطنين.

أبرز التوجيهات والقرارات
التشديد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الدقة والشفافية الكاملة أثناء تنفيذ المعاينات الميدانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة يأتي على رأس أولويات العمل اليومي بالمحافظة.

التأكيد على أهمية تحديث المواطنين لبيانات الإتصال الخاصة بهم على المنظومة الوطنية للتقنين لتسهيل التواصل معهم وتحديد مواعيد المعاينات واستكمال الإجراءات المطلوبة بما يضمن سرعة إنهاء الملفات وفق الضوابط القانونية.

جهود متابعة ملف التعديات والمتغيرات المكانية

 


وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مع الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية أو تعديات جديدة خلال 72 ساعة من رصدها، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون .

كما تم التشديد على محاسبة أى تقصير إدارى فى التعامل مع مخالفات البناء أو التعديات ، وتفعيل المحاضر الجنائية ضد المتعدين لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على مقدرات الدولة .


الإجراءات التنفيذية وخطة العمل
تم إستعراض الموقف التنفيذى لملفات التقنين والمعاينات الميدانية ، حيث تم التأكيد على أن العمل يسير وفق خطة واضحة تتضمن تحديد الإجراءات والمهام طبقاً لإطار زمنى محدد .
تم مناقشة آليات إستغلال الأراضى المستردة فى تنفيذ المشروعات الخدمية ، وطرحها للإستثمار بما يسهم في تعزيز الموارد المحلية ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

تأكيدات ورسائل مهمة
أكد الفريق أسامة عسكر على أن الدولة مستمرة فى دعم جهود تقنين أوضاع المواطنين الجادين ، بالتوازي مع التصدى الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة .
التشديد على ضرورة تحقيق المستهدفات المقررة خلال المرحلة الحالية من العمل بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع فى هذا الملف الحيوى الذى يحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبإشراف من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين بسرعة التقدم بطلبات التقنين علي المنصة الوطنية لتقنين خلال الفترة المتبقية للتقديم والتى ستنتهى فى 19 يوليو القادم. 


وتكثيف العمل للإنتهاء من ملفات التقنين وانجاز إجراءات الأزمة بدء من المعاينات الميدانية ، وحتى تسليم العقد. 


و⁠إزالة التعديات والتعامل الفورى مع المتغيرات المكانية بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ، وتحقيق الإستقرار للمواطنين ، ودعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

ترشيحاتنا

الزمالك

شوبير يوضح أزمة الرخصة المحلية للزمالك وتأثيرها على المشاركة الأفريقية

صلاح الدين مصدق

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

منتخب مصر

بروفة المونديال.. موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد