ليل يرفع سقف المطالب.. 50 مليون يورو لا تكفي لضم أيوب بوعدي

كشف تقرير صحفي عن تمسك نادي ليل بخدمات لاعبه المغربي الشاب أيوب بوعدي، رغم الاهتمام المتزايد من عدة أندية أوروبية كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تألق لافت يجذب كبار أوروبا

وبات بوعدي، صاحب الـ18 عامًا، أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ليل خلال الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب اهتمام من باريس سان جيرمان.

ويتوقع أن ترتفع أسهم اللاعب أكثر مع مشاركاته المرتقبة رفقة المنتخب المغربي في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

رئيس ليل: مستقبله معنا

وأكد أوليفييه ليتانغ أن النادي لا يفكر حاليًا في بيع اللاعب، مشيرًا إلى أن عقده يمتد حتى عام 2029، و البيئة المثالية لتطوره ما زالت داخل صفوف ليل.

وأوضح أن اللاعب يملك فرصة كبيرة للمشاركة بشكل أساسي مع فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصعب ضمانه في أندية أخرى.

50 مليون يورو لا تكفي

ورغم كثرة الأنباء حول العروض المنتظرة، شدد رئيس النادي الفرنسي على أن مبلغ 50 مليون يورو لا يُعد كافيًا للتفريط في اللاعب المغربي.

وأضاف أن رحيل بوعدي لن يحدث إلا في حال وصول عرض "استثنائي للغاية"، مؤكدًا أن القيمة المطلوبة تتجاوز بكثير الأرقام المتداولة حاليًا.

رسالة واضحة إلى السوق

ووجّه ليل رسالة مباشرة للأندية الراغبة في ضم اللاعب، مفادها أن أيوب بوعدي ليس معروضًا للبيع، وأن التفاوض على رحيله لن يكون ممكنًا إلا مقابل عرض مالي ضخم وغير مسبوق.