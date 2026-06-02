محافظ الوادي الجديد: توريد أكثر من نصف مليون طن قمح حتى الآن

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، سير أعمال استلام وتخزين محصول القمح بصومعة الخارجة وانتظام منظومة التوريد خلال الموسم الحالي، ترافقها المهندسة إيمان صبر، مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين، رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام التموين، والدكتور محمود علاء، مدير فرع هيئة سلامة الغذاء، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وأشادت بجهود جميع الجهات القائمة على متابعة أعمال التوريد بالتزامن مع وصول إجمالي ما تم توريده من المحصول حتى الآن إلى 553 ألف طن، مع استمرار الموسم حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأكدت أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لضمان الحفاظ على المحصول الاستراتيجي، وتوفير جميع التيسيرات للمزارعين من خلال تخصيص بعض الفراغات بخلايا التخزين لصغار المزارعين عقب اكتمال السعة التخزينية للخلايا الـ 9 بالصومعة التي تتسع لـ 45 ألف طن.