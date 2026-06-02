رسميا.. الاتفاق السعودي يعلن نهاية مشوار فينالدوم مع الفريق

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل قائده الهولندي جيني فينالدوم عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بانتهاء عقده مع النادي.

ويأتي رحيل فينالدوم ضمن سلسلة من التغييرات التي يشهدها الاتفاق خلال الفترة الحالية، بعدما سبق للنادي الإعلان عن مغادرة المدير الفني سعد الشهري، إلى جانب المهاجم أحمد حسن "كوكا".

العودة للدوري الإنجليزي

وكانت تقارير صحفية، أبرزها شبكة "سكاي سبورتس"، قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة الدولي الهولندي في العودة إلى الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء تجربته مع الفريق السعودي.

وقدم فينالدوم مستويات مميزة مع الاتفاق خلال الموسم الماضي، حيث ساهم في 24 هدفًا بتسجيل 17 هدفًا وصناعة 7 أخرى، ليؤكد دوره المؤثر في تشكيلة الفريق.

وخلال مسيرته مع الاتفاق، خاض اللاعب الهولندي 107 مباريات في مختلف البطولات، سجل خلالها 39 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.