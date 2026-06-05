تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفر الزيات، وذلك خلال 24ساعة.

حملات تموينية



وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 9 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.