توريد 586 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن إجمالي أرصدة القمح المحلي المخزنة بالصوامع والشون ومواقع التخزين المختلفة على مستوى المحافظة بلغ 586 ألفًا و17 طنًا و428 كجم حتى صباح اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، مؤكدةً انتظام أعمال الاستلام والتخزين وتوافر السعات التخزينية اللازمة لاستقبال الكميات الموردة خلال موسم التوريد الحالي.

وأوضحت وكيل الوزارة أن إجمالي الكميات التي تم توريدها خلال الموسم الجاري بلغت 106316 طنًا و568 كجم جرى توريدها داخل المحافظة، و480700 طنًا و860 كجم واردة من خارج المحافظة.

وأضافت أن إجمالي المخزون بصومعة الخارجة بلغ 46 ألفًا و588 طنًا و881 كجم، فيما بلغ المخزون بصومعة شرق العوينات 55 ألفًا و173 طنًا و730 كجم، وسجل بنك التسليف 999 طنًا و412 كجم، بينما بلغ المخزون بشونة الثلاوي 2554 طنًا و545 كجم.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تتابع بشكل يومي أعمال استلام وفرز وتخزين الأقماح من خلال اللجان المختصة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير المعتمدة للحفاظ على جودة المحصول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بما يضمن نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف منه لدعم منظومة الأمن الغذائي.