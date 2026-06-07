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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومية للأنفاق تكشف تفاصيل التوسع في شبكة النقل وتضاعف أعداد الركاب

المترو
المترو

أكد الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الهيئة شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2013 وحتى الآن، حيث قفز إجمالي أطوال خطوط النقل السككي الكهربائي من 77 كيلومترًا فقط إلى 282 كيلومترًا حاليًا.

 وتابع «جويلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن زيادة عدد المحطات من 64 محطة إلى 185 محطة، وهو ما انعكس على القدرة الاستيعابية للشبكة، التي كانت تنقل 2.5 مليون راكب يوميًا، بينما أصبحت الآن مهيأة لاستيعاب 5.5 مليون راكب يوميًا.

تعدد وسائل النقل الحديثة

وأوضح أن الهيئة لم تعد تقتصر على مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، والتي تم الانتهاء من الخط الثالث بالكامل، مع بدء العمل المكثف في الخط الرابع، بل توسعت لتشمل وسائل نقل حديثة دخلت الخدمة لأول مرة، مثل القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل بشقيه «شرق وغرب النيل»، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه.

خريطة الافتتاحات والمشروعات القريبة

وكشف رئيس الهيئة عن جدول زمني للافتتاحات القادمة، حيث من المتوقع افتتاح المرحلة الثانية من «مونوريل شرق النيل» بنهاية الشهر الجاري أو بداية شهر يوليو. كما أشار إلى قرب انتهاء المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف داخل العاصمة الإدارية، والتي تضم 4 محطات رئيسية، منها «الكاتدرائية، والقيادة الاستراتيجية، ومدينة الألعاب الأولمبية».

تطوير منظومة النقل في الإسكندرية

وتطرق الدكتور طارق جويلي إلى مشروعات محافظة الإسكندرية، موضحًا أن العمل جارٍ في «مترو الإسكندرية» (من أبو قير حتى محطة مصر) بطول 21.7 كيلومتر، ومن المستهدف بدء التشغيل التجريبي له خلال الربع الأول من عام 2027. كما أشار إلى البدء في مشروع «ترام الرمل»، الذي يستغرق تنفيذه 24 شهرًا، ومن المتوقع افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2028.

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