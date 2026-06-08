شبكة "بريكس": الهند تعزز استخدام الطاقة النظيفة عبر التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم /الإثنين/ أن الهند تسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة عبر التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

وأوضحت الشبكة الإعلامية أن تلك المبادرة تهدف إلى تطوير الطاقة النظيفة وخفض نفقات الأسر من خلال ربط 4 ملايين منزل بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الملحقة بأسطح المباني.

وأشارت في هذا السياق إلى تصريحات وزير النفط والغاز الهندي، هارديب سينج بوري، التي يؤكد فيها أن هذه المبادرة تهدف لمساعدة السكان على خفض فواتير الكهرباء وتعزيز الاستقلال الطاقي للأسر، فضلا عن دورها في حماية البيئة، وأضاف: "الهند بصدد التحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية؛ وهذا يمثل تقدما كبيرا في طريقنا نحو الطاقة النظيفة".

ويعتمد البرنامج، الذي أطلق في عام 2024، على آلية تلبية الطلب للمستهلكين من السكان المرتبطين بالشبكة الكهربائية المحلية، عبر تقديم الطلبات من خلال البوابة الوطنية المخصصة لذلك. وكشفت البيانات أنه جرى تخصيص 145.8 مليار روبية هندية (حوالي 1.458 مليار دولار أمريكي) لتنفيذ البرنامج في العام المالي 2026، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمخصصات العام المالي 2025 التي بلغت 78 مليار روبية (780 مليون دولار أمريكي).

وبحسب التقديرات الحكومية، فإن تركيب هذه الأنظمة في 10 ملايين منزل كفيل بتوليد تريليون وحدة من الكهرباء المتجددة وتجنب انبعاث 720 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار 25 عاما من التشغيل؛ حيث برزت ولايات جوجارات وماهاراشترا وأوتار براديش وكيرالا وراجستان كأكثر المناطق تقدما في التنفيذ، في وقت تواصل فيه السلطات تطوير "المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر" لترسيخ مكانة الهند كمركز عالمي لإنتاج وتصدير هذا المصدر النظيف من الطاقة.