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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنتلي فلاينج سبير 2027 تظهر لأول مرة

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027
بنتلي فلاينج سبير موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي فلاينج سبير موديل 2027، وتنتمي فلاينج سبير لفئة السيارات السيدان الفاخرة، واستلهمت بنتلي تصميم فلاينج سبير الجديدة من الجيل الرابع لسيارة كونتيننتال جي تي، مع تحديثات واضحة تمنح السيارة حضور أكثر أناقة .

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

مواصفات بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

زودت سيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية مفردة، وبها شبك أمامي مدمج بالكامل مع الصداد الأمامي، وحصلت الجوانب على تصميم أكثر انسيابية بعد الاستغناء عن فتحات التهوية التقليدية، وتم نقل شعار بنتلي خلف العجلات الأمامية، وبها خطوط أكثر نظافة مع تصميم جديد لغطاء صندوق الأمتعة، وبها مصابيح خلفية محدثة، وإطار بنفس لون الهيكل، وبها جنوط مقاس 22 بوصه، بالإضافة إلى لون خارجي جديد يحمل اسم Dark Teal بلمسات معدنية أنيقة.

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

محرك بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

تحصل سيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2027 علي قوتها من منظومة هجينة، وتنتج قوة 680 حصان، وبها عزم دوران 930 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 307 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

ويوجد من سيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2027 نسخة اخري تنتج قوة 781 حصان، وعزم دوران 1000 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 307 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بنتلي فلاينج سبير موديل 2027 ، نظام تعليق نشط متطور، ونظام دفع رباعي، ونظام توزيع ذكي للعزم، وبها تقنية التحكم بالتمايل الكهربائي بجهد 48 فولت، بالإضافة إلى دفرنس إلكتروني محدود الانزلاق eLSD، وبها مجموعة Virtuoso، ونظام Naim الصوتي، وبها تشطيبات كرومية أنيقة وأنظمة راحة متقدمة .

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

بنتلي فلاينج سبير موديل 2027

تأسست بنتلي عام 1919 في إنجلترا على يد والتر أوين بنتلي، واشتهرت بدمجها الفريد بين الأداء الرياضي القوي والفخامة المطلقة، ومنذ عام 1998، أصبحت العلامة جزء من مجموعة فولكس فاجن، وتواصل تصنيع سياراتها يدوياً في مقرها الرئيسي بمدينة كرو البريطانية.

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