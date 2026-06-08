إزاي تعرف إن بوجيهات العربية فيها مشكلة؟

بوجيهات السيارة هي عبارة عن أجهزة كهربائية صغيرة تثبت في محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين، ووظيفتها الأساسية هي توليد الشرارة الكهربائية اللازمة لإشعال خليط الوقود والهواء داخل غرفة الاحتراق لتوليد طاقة تدفع المحرك للعمل.

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

وتتكون البوجيهات من قطب الإشعال وهو الجزء الذي تخرج منه الشرارة وتنتقل عبره، ومن العازل الخزفي الذي يحمي القطب الكهربائي من التماس المباشر ويضمن تركيز الشرارة، من قاعدة التثبيت وهي الجزء الملولب الذي يربط بإحكام في رأس الأسطوانة.

- أنواع بوجيهات السيارات :

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

وهناك العديد من أنواع بوجيهات السيارات من ضمنها، النحاسية وهي غير مكلفة وتعتبر مناسبة للسيارات القديمة، لكن عمرها الافتراضي أقصر، والبلاتينية تدوم لفترات طويلة وتساعد على تقليل تراكم الكربون، والإيريديوم وتعتبر من أفضل الأنواع وتساهم في الاحتراق الكامل وتتميز بأعلى كفاءة وعمر افتراضي .

- علامات تدل علي وجود مشكلة في بوجيهات السيارة :

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

تأخر في تشغيل المحرك

عند تشغيل السيارة في الصباح الباكر أو في الأجواء الباردة يتأخر المحرك عن العمل بسبب ضعف الشرارة.

اهتزاز ورعشة في المحرك

في حالة الشعور باهتزاز غير طبيعي أثناء وقوف السيارة " السلانسيه " أو عند الضغط على دواسة البنزين، فإن ذلك يدل علي ضعف البوجيهات .

ضعف في السحب والعزم

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

في حالة وجود عطل في بوجيهات السيارة تشعر ببطء في استجابة السيارة عند التسارع، وتشعر أنها مكتومة أو لا تستجيب بالشكل المعتاد.

تقطيع في المحرك

ضعف البوجيهات يجعلك تشعر بتقطيع أثناء القيادة.

زيادة استهلاك البنزين

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

يتم زيادة استهلاك البنزين نتيجة عدم الاحتراق الكامل للوقود داخل المحرك بسبب ضعف الشرارة.

رائحة وقود غير محترق

قد تلاحظ انبعاث رائحة بنزين من الشكمان بسبب خروج الوقود دون احتراق كامل .

اضاءة لمبة الأعطال

أزاي تعرف ان بوجيهات العربية فيها مشكله

قد تلاحظ إضاءة لمبة فحص المحرك في لوحة العدادات ، وذلك يدل علي وجود مشكلة في البوجيهات .