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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تناسب الشباب .. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

سيارات جديدة 2026 في السوق المصري
سيارات جديدة 2026 في السوق المصري
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرة هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو ميجان، وشانجان UNI-V، وشيرى اريزو 8، وام جى 6، ومازدا 3 .

مازدا 3 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا 3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 146 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مازدا 3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 589 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

ام جى 6 موديل 2026

قوة سيارة ام جى 6 موديل 2026 تصل إلي 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

عزم دوران سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

شانجان UNI-V موديل 2026

تستمد سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان UNI-V موديل 2026

تباع سيارة شانجان UNI-V موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 325 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2026

تتسارع سيارة رينو ميجان موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.8 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة شيرى اريزو 8 شانجان UNI V صناعة السيارات مازدا 3 موديل 2026

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