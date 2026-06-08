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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خليفة R8 الأسطورية.. اودي نوفولاري الخارقة الجديدة | صور

اودي نوفولاري السوبر كار
اودي نوفولاري السوبر كار
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد اودي نوفولاري الخارقة، وتنتمي نوفولاري لفئة السيارات السوبر كار، وهي عبارة عن سيارة هجين عالية الأداء وستحل مكان سيارة R8، ولكن بمستوى تقني وأداء يتجاوز كل ما قدمته العلامة الألمانية سابقا، وسيتم إنتاج 499 نسخة منها فقط حول العالم، وتجمع بين مزيج بين سيارة R8 وكونسيبت C الاختبارية.

اودي نوفولاري السوبر كار

محرك اودي نوفولاري السوبر كار

تحصل سيارة اودي نوفولاري علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وذلك بجانب ثلاثة محركات كهربائية ومحرك بطارية ليثيوم أيون سعة 7.3 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي نوفولاري السوبر كار

ويتولى المحركان الكهربائيان تشغيل المحور الأمامي، بينما يقع المحرك الثالث بين محرك الاحتراق وناقل الحركة، وتنتج المنظومة بالكامل قوة هائلة 1001 حصان، وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في مدة 2.6 ثانية فقط، وتتجاوز سرعتها القصوى 350 كم/ساعة .

مواصفات اودي نوفولاري السوبر كار

زودت سيارة اودي نوفولاري السوبر كار بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الدفع الكلي كواترو، كما انها قادرة على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات تشمل زاوية التوجيه والتسارع ومعدلات الانحراف ومستويات التماسك، ما يسمح له بالتنبؤ بفقدان التماسك قبل حدوثه والتدخل بشكل استباقي، وتستطيع تعديل توزيع العزم بين المحاور واستخدام المكابح بشكل انتقائي لتحسين الثبات، ويتم التحكم بالعناصر الإيروديناميكية النشطة لزيادة القوة الضاغطة عند الحاجة.

اودي نوفولاري السوبر كار

وتبرز في مقدمة اودي نوفولاري السوبر كار شبكة تهوية عمودية كبيرة محاطة بمصابيح نحيفة ومداخل هواء ضخمة، وبها نظام مخصص لتحسين تدفق الهواء فوق السيارة وزيادة القوة الضاغطة وتحسين تبريد منظومة الدفع، وبها ألواح من ألياف الكربون مع تفسير عصري للشفرات الجانبية الشهيرة التي ميزت R8، إلى جانب جنوط مركزية التثبيت تعد الأولى من نوعها على سيارة إنتاجية من اودي.

اودي نوفولاري السوبر كار

ويوجد بـ سيارة اودي نوفولاري السوبر كار، مكابح سيراميكية جديدة طورت خصيصاً للاستخدام على الحلبات، وبها أقراص أمامية ضخمة مقاس 420 مم، وبها مصابيح نحيفة، وناشر هواء ضخم، وبها جناح نشط بثلاث وضعيات مختلفة يمكنه العمل كفرامل هوائية وتولد أكثر من 400 كيلوجرام من القوة الضاغطة في الظروف المناسبة.

اودي نوفولاري السوبر كار

وتضم سيارة اودي نوفولاري السوبر كار ، مقاعد خفيفة الوزن بهيكل من ألياف الكربون، ولوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات وترفيه عمودية، وتم استخدام لمسات من الألومنيوم المؤكسد والكانتارا في مختلف أنحاء المقصورة، كما تحصل عجلة القيادة الرياضية على تصميم مسطح من الأسفل مع بدالات تبديل كبيرة ومجموعة من الأزرار والمفاتيح المخصصة للتحكم بأنظمة الأداء المختلفة.

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