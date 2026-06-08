حسن الخاتمة.. وفاة موظف بالمعاش أثناء صلاة الفجر بكفر شكر

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشقر التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية عقب وفاة عصام السيد جوده 47 سنة موظف أمن بالمعاش بالصندوق الاجتماعى، الذي فاضت روحه عندما كان يصلى سنة صلاة الفجر داخل مسجد القرية حيث وافته المنية وهو يصلى وسقط أرضا أثناء الصلاة وقام المصلين بتأجيل إقامة الصلاة بضعة دقائق للتأكد من وفاته وتم نقله إلى منزله بذات القرية.

وأشار مجدى خليل عبدالرازق أحد أقارب المتوفى من قرية الشقر إلى أن الفقيد كان يعمل موظف أمن فى الصندوق الاجتماعى وخرج معاش مبكر.

وأكد أن الفقيد كان مثالا للخلق الطيبة والصفات الحسنة ويتمتع بسمعة طيبة بين جميع أهالى القرية مشيرا إلى أنه من حسن الخاتمة أنه فاضت روحه داخل المسجد بيت الله.

وأوضح خليل أن الفقيد كان حريصا طيلة حياته على صلاة الفجر حاضر فى المسجد ومن المواظبين علي الصلاة في المسجد، منوها بأنه تم تجهيز الجثمان للصلاة عليه في مسجد على أبو يوسف بذات القرية الذى فاضت فيه روحه، واقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الشقر.

ونعى أهالى وجيران وأصدقاء الفقيد قائلين انتقل إلى رحمة الله ابن قريتنا الخلوق صاحب السيرة العطرة عصام السيد جوده رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته.