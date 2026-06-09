انفجارات في طهران وضربات إسرائيلية متواصلة.. وباكستان تعلن اقتراب اتفاق تاريخي بين إيران وأمريكا

في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تتواصل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط مؤشرات على استمرار قنوات الحوار بين إيران والولايات المتحدة رغم التطورات العسكرية الأخيرة.

باكستان: الهدف النهائي للمفاوضات بات قريبًا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها النهائية، مشيرًا إلى أن فرص التوصل إلى تفاهمات تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضى.

ودعا شريف جميع الأطراف المعنية بالأزمة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدًا أهمية إعطاء المسار الدبلوماسي الفرصة الكاملة للوصول إلى حلول سياسية مستدامة.

طهران تؤكد استمرار الحوار مع واشنطن

من جانبها، شددت إيران على أن الاتصالات والمشاورات مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة رغم التطورات العسكرية الأخيرة مع إسرائيل. وأوضحت أن المباحثات الهادفة إلى تخفيف التوترات في المنطقة مستمرة عبر الوساطة الباكستانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن العمل الدبلوماسي لا يتوقف في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن المشاورات السياسية تتواصل في مختلف الظروف بهدف الوصول إلى حلول تسهم في احتواء النزاعات القائمة.

تصعيد عسكري بين إسرائيل وإيران

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية داخل الأراضي الإيرانية. وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لإيران في مناطق غرب ووسط البلاد، من بينها منشآت تقع بالقرب من مجمع بتروكيماويات في مدينة ماهشهر جنوب غرب إيران.

وأوضح البيان أن العملية العسكرية جاءت عقب إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن الضربات نُفذت بناءً على معلومات قدمتها هيئة الاستخبارات العسكرية، وشملت عدة أهداف ومواقع عسكرية داخل إيران.

انفجارات في عدة مدن إيرانية

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدد من المدن، من بينها العاصمة طهران ومدن تبريز وأصفهان. كما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة، فيما تحدثت وكالة "تسنيم" عن وقوع انفجارات في محيط مدينة كرج القريبة من طهران.

الدبلوماسية في مواجهة شبح التصعيد

ورغم استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة، فإن التصريحات الصادرة من طهران وإسلام آباد تشير إلى تمسك الأطراف المعنية بخيار الحوار كمسار رئيسي لتجاوز الأزمة.