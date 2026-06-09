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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد توقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.. تراجع أسعار النفط العالمية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد اتفاق وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل عند 90.08 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.34% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل عند 93.21 دولار للبرميل بتراجع نسبته 1.10% عن سعر التسوية السابق.

وكانت الأسعار قد زات بما يصل إلى 5% في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في ‌نهاية ⁠وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

أسعار النفط الهجمات إيران وإسرائيل العقود الآجلة غرب تكساس

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