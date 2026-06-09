بعد توقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.. تراجع أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد اتفاق وقف الهجمات بين إيران وإسرائيل.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل عند 90.08 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.34% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل عند 93.21 دولار للبرميل بتراجع نسبته 1.10% عن سعر التسوية السابق.

وكانت الأسعار قد زات بما يصل إلى 5% في الجلسة السابقة بعد أن قلل تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان من الآمال في ‌نهاية ⁠وشيكة للحرب الأوسع نطاقا، لكنها قلصت مكاسبها بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل.