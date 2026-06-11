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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمي سمير غانم تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ايمي سمير غانم صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ايمي سمير غانم 

وظهرت ايمي في الصورة بإطلالة متميزة، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

حرصت الفنانة ايمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، على مساندة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، خلال احتفالية تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف في مصر.

كما شهدت الاحتفالية ظهور خاص لابنة دنيا سمير غانم «كايلا»، اللتي حرصت على مرافقة والدتها، في كل مراسم الاحتفالية، بينما تغيب زوجها الإعلامي رامي رضوان، عن الحضور لانشغاله بعرض حلقة برنامجه على الهواء مباشرة اليوم الأربعاء.

وشهدت احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة يونيسف في مصر، حضور السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وكذلك حضور ابنة دنيا، وشقيقتها إيمي، وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

ايمي سمير غانم نجوم الفن الفنانة ايمي

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