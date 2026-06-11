رئيس منطقة الغربية الأزهرية يهنئ الطلاب المتفوقين في القراءات على مستوى الجمهورية

تقدم الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد أبو سعيد، مدير عام شئون التعليم، ومحمود الحلبي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب، بخالص التهنئة والتقدير للطلاب المتفوقين في تخصص القراءات، لحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

توجيهات منطقة الأزهرية

وقد هنأ فضيلته الطالب أحمد السيد عبد الحكيم خاطر، بمعهد بنين طنطا، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تخصص عالية القراءات، كما قدّم التهنئة للطالب عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمد، بمعهد بنين طنطا، لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات، في إنجاز يعكس تفوق أبناء المنطقة الأزهرية وتميزهم العلمي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأعرب رئيس المنطقة عن بالغ سعادته واعتزازه بهذا التفوق المشرف، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب يأتي ثمرة الجد والاجتهاد، وحرصهم على التفوق في علوم القرآن الكريم والقراءات، ومشيدًا بما بذلوه من جهد متميز أثمر هذا التميز على مستوى الجمهورية.