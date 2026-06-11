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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي تستنكر تصريحات منسوبة لمحامية بشأن الجنس التجاري

النائبة داليا السيد الأتربي
النائبة داليا السيد الأتربي

أعربت النائبة داليا السيد الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، عن استنكارها الشديد ورفضها الكامل للتصريحات المتداولة والمنسوبة لإحدى المنتسبات إلى مهنة المحاماة بشأن ما يسمى بـ"الجنس التجاري"، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات لا تعبر عن قيم المجتمع المصري ولا عن مكانة المرأة المصرية ودورها المشرف في بناء الأسرة والمجتمع.

وأكدت النائبة داليا الأتربي أن المرأة المصرية كانت وما زالت نموذجًا للعطاء والتضحية والعمل الشريف، وقدمت عبر التاريخ نماذج مضيئة في مختلف المجالات، الأمر الذي يجعل أي محاولة للإساءة إلى صورتها أو اختزالها في ممارسات مرفوضة قانونيًا وأخلاقيًا أمرًا غير مقبول جملةً وتفصيلًا.

الدستور والقانون المصريين يحميان كرامة المرأة

وأضافت أن الدستور والقانون المصريين يحميان كرامة المرأة ويصونان حقوقها، كما أن المجتمع المصري يقوم على منظومة من القيم والأخلاق الراسخة التي ترفض كل ما من شأنه المساس بصورة المرأة أو النيل من مكانتها.

وشددت على ضرورة تحري المسؤولية في التصريحات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من تأثير مباشر على الرأي العام، مؤكدة ثقتها في الجهات المختصة ونقابة المحامين في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للمهنة.

واختتمت النائبة داليا الأتربي بيانها بالتأكيد على أن المرأة المصرية ستظل رمزًا للعفة والكفاح والنجاح، وأن الحفاظ على مكانتها واحترامها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع.

النائبة داليا السيد الأتربي مجلس الشيوخ الجنس التجاري

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