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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة: نشجع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول تدعم التحول الأخضر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الندوة التى نظمتها محافظة القاهرة للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمركز  معلومات شبكات المرافق  بشيراتون .

حضر  الندوة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وممثلين عن وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والمجلس القومي للمرأة.

محافظ القاهرة 

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، من خلال تشجيع الأفكار والمشروعات المبتكرة القادرة على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمشاركين في المبادرة، سواء من خلال التوعية بأهدافها، أو تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات، بما يساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا ملموسًا.  

كما أكد محافظ القاهرة استمرار متابعة المشروعات الفائزة في الدورات السابقة وتقديم الدعم اللازم لها لتعزيز فرص نجاحها وتوسعها.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تشجيع الشباب ورواد الأعمال على تقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الأخضر في مصر.

وأشار السفير هشام بدر  إلى أن  المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية  تمثل نموذجًا رائدًا لترسيخ التنمية المستدامة وتوطين العمل المناخي في مصر منذ إطلاقها عام 2022 برعاية القيادة السياسية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة لمواجهة تغير المناخ من خلال مشروعات خضراء قابلة للتطبيق والتوسع في مختلف المحافظات.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن آلاف المشروعات شاركت خلال الدورات السابقة، وتم اختيار عدد من المشروعات المتميزة كنماذج نجاح وطنية.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الاختيار فقط، بل تشمل بناء القدرات وتدريب الكوادر على تقييم المشروعات وفق معايير علمية دقيقة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظة القاه

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