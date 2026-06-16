قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
عمرو أديب عن تعادل المنتخب: بلاش أفورة احنا عملنا انجاز تاريخى ولعبنا كورة أحسن منهم
قبل انطلاقها الأحد .. ننشر ملامح خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير البترول يبحث مع إينوك الإماراتية التوسع في الاستثمارات المشتركة بمجالات تموين الطائرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مد فترة التقديم للحصول على قطع سكنية بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة في الوادي الجديد| التفاصيل الكاملة

مركز الفرافرة
مركز الفرافرة
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم، مد فترة التقديم للحصول على قطعة سكنية ضمن المرحلة الثالثة بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان، لمدة 15 يومًا، وذلك  لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم وتقديم المستندات المطلوبة.

وأكدت الوحدة المحلية أن استقبال الطلبات يتم من خلال مجمع خدمات المواطنين بقرية الكفاح، على أن تكون الطلبات مستوفاة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة، والتي تشمل تقديم طلب الحصول على قطعة سكنية من مجمع الخدمات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية، وسداد رسوم أداء الخدمة بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى خطاب يفيد بعدم حصول المتقدم على قطعة سكنية من الوحدة المحلية أو جمعيات بناء المساكن.

كما تضمنت المستندات المطلوبة تقديم شهادة ميلاد أحد الوالدين بالقرية بالنسبة للمتقدمين من أصحاب الجذور العائلية بالقرية، وذلك دعمًا لأبناء القرية وأسرهم في الحصول على فرص السكن المناسبة.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، دعوه  للمواطنين الراغبين في التقديم إلى سرعة استيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى مجمع خدمات المواطنين بقرية الكفاح خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن الطلبات التي ترد بعد انتهاء الموعد المعلن لن يتم النظر فيها، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتلبية احتياجات الأسر والشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز الفرافرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

ترشيحاتنا

الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

الخالدي: مشاركة 2.9 مليون طالب ازهري في "تحدي القراءة العربي" إنجاز غير مسبوق

سعادة السفير أحمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة

سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون الثقافي بين الإمارات ومصر ركيزة أساسية لبناء أجيال المعرفة

بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للموسم العاشر من مشروع "تحدي القراءة العربي"

بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للموسم العاشر من مشروع «تحدي القراءة العربي»

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد