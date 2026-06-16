مد فترة التقديم للحصول على قطع سكنية بقرية عثمان بن عفان بالفرافرة في الوادي الجديد| التفاصيل الكاملة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها اليوم، مد فترة التقديم للحصول على قطعة سكنية ضمن المرحلة الثالثة بتقسيم امتداد قرية عثمان بن عفان، لمدة 15 يومًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم وتقديم المستندات المطلوبة.

وأكدت الوحدة المحلية أن استقبال الطلبات يتم من خلال مجمع خدمات المواطنين بقرية الكفاح، على أن تكون الطلبات مستوفاة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة، والتي تشمل تقديم طلب الحصول على قطعة سكنية من مجمع الخدمات، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة حالة جنائية، وسداد رسوم أداء الخدمة بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى خطاب يفيد بعدم حصول المتقدم على قطعة سكنية من الوحدة المحلية أو جمعيات بناء المساكن.

كما تضمنت المستندات المطلوبة تقديم شهادة ميلاد أحد الوالدين بالقرية بالنسبة للمتقدمين من أصحاب الجذور العائلية بالقرية، وذلك دعمًا لأبناء القرية وأسرهم في الحصول على فرص السكن المناسبة.

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، دعوه للمواطنين الراغبين في التقديم إلى سرعة استيفاء المستندات المطلوبة والتوجه إلى مجمع خدمات المواطنين بقرية الكفاح خلال الفترة المحددة، مؤكدة أن الطلبات التي ترد بعد انتهاء الموعد المعلن لن يتم النظر فيها، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للتوسع في توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتلبية احتياجات الأسر والشباب بمختلف قرى ومراكز المحافظة.