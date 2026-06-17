مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بمقدار 30.65 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأربعاء، منخفضًا بمقدار (30.65) نقطة، ليصل إلى مستوى (11114.90) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - (181) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (72) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (182) شركة.

وكانت أسهم شركات (جي آي جي)، وعلم، وأنابيب الشرق، ومحطة البناء، وفيبكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جزيرة تكافل، وأسمنت السعودية، وبترو رابغ، والمتحدة للتأمين، ودار المعدات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.24%) و(4.95%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، و(دي بي إس)، وجرير، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا، و(stc)، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (34.97) نقطة، ليصل إلى مستوى (23186.18) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (19) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.