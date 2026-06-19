قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يونيو 2026.. تراجع جماعي لعيارات 24 و21
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
يختصر الوقت من 70 إلى 30 دقيقة.. هل ينقذ المونوريل الزحام في القاهرة؟
حظر ​مسيرة للمجلس ​الوطني للمقاومة ‌الإيرانية في باريس
الفراعنة يتفوقون.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا قبل مواجهة كأس العالم 2026
السيطرة على حريق نشب بشركة دعاية وإعلان في شبرا الخيمة
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
من القرى إلى المراكز.. 8 ملايين جرعة تحصين لتعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تختتم حملة تحصين الماشية بـ8 ملايين جرعة على مستوى الجمهورية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ختام أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي الجرعات التي تم تحصين الماشية بها نحو 8 مليون جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية من مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض حمى الوادي المتصدع أكثر من 3.6 رأس ماشية، لافتا إلى أن إلى أعمال التحصين والترقيم والتسجيل جاءت بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن النتائج المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل البيطري والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، فضلًا عن التعاون الإيجابي من جانب المربين في مختلف المحافظات، لافتا الى أن أعمال الحملة لم تقتصر على التحصين الذي يعمل علي الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامه الإنتاج الحيواني، بل شملت أيضًا علي تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي الوبائي، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، إلى جانب تكثيف جهود الإرشاد البيطري لرفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الوقائية ومتابعة الحالة الوبائية بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مجددة دعوتها لجميع المربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية، والتواصل مع الوحدات البيطرية أو عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم فى دعم الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة الزراعة اخبار وزارة الزراعة تحصين الماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

أمير هشام

أمير هشام: غضب في الجبلاية بعد تعيين رامي عادل في الأهلي

ترشيحاتنا

ضبط سيارة مواد بترولية بقنا

ضبط سيارة محملة بـ8 آلاف لتر سولار قبل تهريبها بالسوق السوداء بقنا

"الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد