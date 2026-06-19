الزراعة تختتم حملة تحصين الماشية بـ8 ملايين جرعة على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ختام أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي الجرعات التي تم تحصين الماشية بها نحو 8 مليون جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية من مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض حمى الوادي المتصدع أكثر من 3.6 رأس ماشية، لافتا إلى أن إلى أعمال التحصين والترقيم والتسجيل جاءت بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن النتائج المحققة تعكس كفاءة منظومة العمل البيطري والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، فضلًا عن التعاون الإيجابي من جانب المربين في مختلف المحافظات، لافتا الى أن أعمال الحملة لم تقتصر على التحصين الذي يعمل علي الحد من انتشار الأمراض ودعم استدامه الإنتاج الحيواني، بل شملت أيضًا علي تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي الوبائي، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، إلى جانب تكثيف جهود الإرشاد البيطري لرفع وعي المربين بأهمية التحصين الدوري.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار جهودها في تنفيذ البرامج الوقائية ومتابعة الحالة الوبائية بشكل دوري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مجددة دعوتها لجميع المربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية، والتواصل مع الوحدات البيطرية أو عبر الخط الساخن 19561 للاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، حفاظًا على ممتلكاتهم ودعمًا لمنظومة الأمن الغذائي في مصر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم فى دعم الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة.