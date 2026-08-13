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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أوتشا": الفلسطينيون العائدون إلى غزة يواجهون سوء معاملة وعنف ومصادرة للممتلكات

الأرض الفلسطينية المحتلة
الأرض الفلسطينية المحتلة
أ ش أ

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" عن قلقه إزاء تعرض الفلسطينيين العائدين إلى غزة للعنف الجسدي والتهديدات والمعاملة المهينة وعمليات التفتيش على أيدي جنود إسرائيليين، خلال عبور معبر كرم أبو سالم، وقبل ذلك عند معبر رفح.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد المكتب الأممي أنه تلقى تقارير واسعة النطاق عن مصادرة أدوية ومستلزمات طبية ووثائق شخصية وشهادات تعليمية وأموال ومقتنيات شخصية أخرى، من دون توفر أي آلية لاستعادتها.

وأضاف المكتب أنه في الفترة ما بين 7 يوليو و4 أغسطس 2026، وصف مئات العائدين رحلات طويلة وشاقة. وفي يوم واحد فقط من شهر يوليو، أكد نحو 54 من أصل 92 عائدا بأن بعض أو جميع ممتلكاتهم الشخصية قد صودرت، بما في ذلك الأدوية والأجهزة المساعدة.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "آجيت سونجاي"،: "تشكل هذه الانتهاكات التي نشهدها بحق الفلسطينيين العائدين إلى غزة جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات ونزع الصفة الإنسانية، كما أنها تثني الناس عن العودة. فهؤلاء أشخاص في أوضاع هشة يعودون إلى أرضهم المحتلة التي دمرتها سنوات من القصف الإسرائيلي وحُرمت من أبسط مقومات الحياة".

ونقل نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" عن الشركاء في العمل الإنساني أن واحدا من كل أربعة فلسطينيين أصيبوا منذ أكتوبر 2023 عانى من إصابات قد تغير مجرى حياته، بما في ذلك إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرضحية. وأضاف أن طفلا واحدا من بين كل ثلاثة أطفال مصابين يعاني من مثل هذه الإصابات.

ونبه إلى أن استيراد معدات إعادة التأهيل لا يزال يواجه قيودا كبيرة، حيث يبلغ متوسط ​​فترة الانتظار 136 يوما للشحنات العالقة التي تحتوي على وسائل المساعدة.

وأوضح "فرحان حق" أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، سهلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تسليم آلاف من وسائل المساعدة على الحركة، مما غطى حوالي ثلث الاحتياجات المحددة، داعيا إلى السماح بدخول مزيد من المعدات والأجهزة الطبية.

وحتى الأسبوع الماضي، سجلت منظمة الصحة العالمية 45 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في غزة هذا العام، وقع نصفها تقريبا في رفح، والتي أثرت بشكل رئيسي على النقل الصحي.

ومن جانبها، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أنها تمكنت من توزيع خزانات متنقلة لتخزين المياه لأول مرة منذ أكتوبر 2023. وتدعم هذه الخزانات - التي تبلغ سعة الواحد منها 1000 لتر - أكثر من 2000 مربٍ للماشية في جميع أنحاء غزة.



 

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأرض الفلسطينية المحتلة جنود إسرائيليين

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